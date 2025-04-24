https://ria.ru/20250424/pobeda-2013103681.html
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция - РИА Новости, 24.04.2025
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка". Она проходит в формате видеомоста Москва — Симферополь. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:04:00+03:00
2025-04-24T11:04:00+03:00
2025-04-24T11:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013114171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33e108a36a13cdbda9dcd7844d11ea5b.jpg
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка". Она проходит в формате видеомоста Москва — Симферополь.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013114171_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb9d05fb75f3db4e21291b0912347b4d.jpg
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка"
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка"
2025-04-24T11:04
true
PT59M18S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка". Она проходит в формате видеомоста Москва — Симферополь.
2025-04-24T11:04
true
PT59M18S
Старт акции "Георгиевская ленточка". Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Пресс-конференция, посвященная старту акции "Георгиевская ленточка". Она проходит в формате видеомоста Москва — Симферополь.