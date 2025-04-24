https://ria.ru/20250424/peterburg-2013156770.html

Житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц из магазина

Житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц из магазина - РИА Новости, 24.04.2025

Житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц из магазина

Петербуржца, похитившего 140 яиц из магазина, приговорили к 7 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:30:00+03:00

2025-04-24T12:30:00+03:00

2025-04-24T12:36:00+03:00

происшествия

красногвардейский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Петербуржца, похитившего 140 яиц из магазина, приговорили к 7 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего Руслана Глехштейна… Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. В суде установлено, что подсудимый в четыре утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Ущерба составил 1,7 тысячи рублей. Он признан виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). "В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что похищенный товар принес домой, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250205/koloniya-1997468458.html

красногвардейский район

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происшествия, красногвардейский район, россия