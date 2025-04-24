https://ria.ru/20250424/peskov-2013178713.html
Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины
Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины - РИА Новости, 24.04.2025
Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины
Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:32:00+03:00
2025-04-24T13:32:00+03:00
2025-04-24T13:41:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать", - сказал Песков, комментируя встречу по урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в среду в Лондоне. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/rossija-2013165453.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины
Песков: в переговорном процессе между США, Европой и Украиной есть разногласия