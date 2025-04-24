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Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины

Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины - РИА Новости, 24.04.2025

Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины

Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:32:00+03:00

2025-04-24T13:32:00+03:00

2025-04-24T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать", - сказал Песков, комментируя встречу по урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в среду в Лондоне. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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