https://ria.ru/20250424/peskov-2013169414.html
Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне
Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025
Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне
Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:03:00+03:00
2025-04-24T13:03:00+03:00
2025-04-24T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, так как переговоров там не было, мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне", - сказал Песков журналистам. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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введение трампом пошлин на импорт, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, россия, лондон, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Введение Трампом пошлин на импорт, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Лондон, Украина, В мире
Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне
Песков: планы встречи в Лондоне изменились из-за проблем со сближением позиций