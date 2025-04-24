https://ria.ru/20250424/peskov-2013169414.html

Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне

Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025

Песков рассказал об отмене переговоров по Украине в Лондоне

Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:03:00+03:00

2025-04-24T13:03:00+03:00

2025-04-24T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько мы понимаем, в Лондоне были экспертные консультации, так как переговоров там не было, мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне", - сказал Песков журналистам. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012962053.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012957811.html

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введение трампом пошлин на импорт, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, россия, лондон, украина, в мире