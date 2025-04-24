https://ria.ru/20250424/peskov-2013166798.html

Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины

Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины - РИА Новости, 24.04.2025

Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины

Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:54:00+03:00

2025-04-24T12:54:00+03:00

2025-04-24T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250424/kreml-2013164566.html

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2025

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дмитрий песков, россия, сша, в мире