https://ria.ru/20250424/peskov-2013166798.html
Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины
Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины - РИА Новости, 24.04.2025
Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины
Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:54:00+03:00
2025-04-24T12:54:00+03:00
2025-04-24T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжает работу с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250424/kreml-2013164566.html
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дмитрий песков, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, США, В мире
Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины
Песков: РФ работает с США, нацелена на продолжение усилий по достижению мира