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Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС - РИА Новости, 24.04.2025
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12:52 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peskov-2013165712.html
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС - РИА Новости, 24.04.2025
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:52:00+03:00
2025-04-24T12:52:00+03:00
международный уголовный суд
брикс
дмитрий песков
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы Международному уголовному суду (МУС). Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС). "Пока не ознакомился с деталями этой инициативы, но безусловно, она проработана, и будем дальше вести диалог (по вопросам создания в рамках объединения альтернативы МУС - ред.) с нашими партнерами по странам БРИКС", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Медведева.
https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html
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международный уголовный суд, брикс, дмитрий песков, дмитрий медведев, россия, в мире
Международный уголовный суд, БРИКС, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС

Песков: РФ будет вести диалог со странами БРИКС по вопросу альтернативы МУС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы Международному уголовному суду (МУС).
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС).
"Пока не ознакомился с деталями этой инициативы, но безусловно, она проработана, и будем дальше вести диалог (по вопросам создания в рамках объединения альтернативы МУС - ред.) с нашими партнерами по странам БРИКС", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Медведева.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Международный уголовный судБРИКСДмитрий ПесковДмитрий МедведевРоссияВ мире
 
 
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