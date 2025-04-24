https://ria.ru/20250424/peskov-2013165712.html

Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС

Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС - РИА Новости, 24.04.2025

Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:52:00+03:00

2025-04-24T12:52:00+03:00

2025-04-24T12:52:00+03:00

международный уголовный суд

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дмитрий песков

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы Международному уголовному суду (МУС). Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС). "Пока не ознакомился с деталями этой инициативы, но безусловно, она проработана, и будем дальше вести диалог (по вопросам создания в рамках объединения альтернативы МУС - ред.) с нашими партнерами по странам БРИКС", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Медведева.

https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html

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международный уголовный суд, брикс, дмитрий песков, дмитрий медведев, россия, в мире