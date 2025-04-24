https://ria.ru/20250424/peskov-2013165712.html
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС - РИА Новости, 24.04.2025
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:52:00+03:00
2025-04-24T12:52:00+03:00
2025-04-24T12:52:00+03:00
международный уголовный суд
брикс
дмитрий песков
дмитрий медведев
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог со странами БРИКС по вопросам создания в рамках объединения альтернативы Международному уголовному суду (МУС). Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил проработать возможность создания на межрегиональном уровне, например, в рамках БРИКС, альтернативы Международному уголовному суду (МУС). "Пока не ознакомился с деталями этой инициативы, но безусловно, она проработана, и будем дальше вести диалог (по вопросам создания в рамках объединения альтернативы МУС - ред.) с нашими партнерами по странам БРИКС", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение Медведева.
https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный уголовный суд, брикс, дмитрий песков, дмитрий медведев, россия, в мире
Международный уголовный суд, БРИКС, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС
Песков: РФ будет вести диалог со странами БРИКС по вопросу альтернативы МУС