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Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - РИА Новости, 24.04.2025
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12:50 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peskov-2013164725.html
Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - РИА Новости, 24.04.2025
Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу
Россия сейчас не ведёт предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:50:00+03:00
2025-04-24T12:50:00+03:00
европа
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сейчас не ведёт предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли предметные переговоры с американскими и европейскими компаниями насчет поставки газа.
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу

Песков: РФ не ведет предметных переговоров по поставкам газа в страны Европы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сейчас не ведёт предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли предметные переговоры с американскими и европейскими компаниями насчет поставки газа.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Фицо призвал Европу восстановить транзит газа через Украину
16 апреля, 17:01
 
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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