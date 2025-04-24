https://ria.ru/20250424/peskov-2013164725.html

Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу

Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу - РИА Новости, 24.04.2025

Песков ответил на вопрос о переговорах по поставкам газа в Европу

Россия сейчас не ведёт предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:50:00+03:00

2025-04-24T12:50:00+03:00

2025-04-24T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сейчас не ведёт предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не ведутся... Это же коммерческая история. Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели газа. Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли предметные переговоры с американскими и европейскими компаниями насчет поставки газа.

https://ria.ru/20250416/fitso-2011623781.html

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европа, россия, дмитрий песков, в мире