https://ria.ru/20250424/peskov-2013163032.html

Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине

Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине

Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:47:00+03:00

2025-04-24T12:47:00+03:00

2025-04-24T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира. Мы и президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дмитрий песков, украина, россия