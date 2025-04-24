https://ria.ru/20250424/peskov-2013163032.html
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине
Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:47:00+03:00
2025-04-24T12:47:00+03:00
2025-04-24T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира. Мы и президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине
Песков назвал учет интересов РФ обязательным условием для мира на Украине