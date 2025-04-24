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Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peskov-2013163032.html
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине
Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:47:00+03:00
2025-04-24T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира. Мы и президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков назвал обязательное условие для достижения мира на Украине

Песков назвал учет интересов РФ обязательным условием для мира на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Учет интересов России - обязательное условие для достижения мира на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира. Мы и президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается", - сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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