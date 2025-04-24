https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html

Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы

Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы

Мероприятия с участниками СВО запланированы у президента России Владимира Путина в рамках празднования Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:12:00+03:00

2025-04-24T09:12:00+03:00

2025-04-24T09:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мероприятия с участниками СВО запланированы у президента России Владимира Путина в рамках празднования Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с участниками СВО накануне Дня Победы.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html

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2025

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дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, владимир путин