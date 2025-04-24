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Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:12 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html
Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы
Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы
Мероприятия с участниками СВО запланированы у президента России Владимира Путина в рамках празднования Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:12:00+03:00
2025-04-24T09:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мероприятия с участниками СВО запланированы у президента России Владимира Путина в рамках празднования Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с участниками СВО накануне Дня Победы.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011073498.html
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дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал о планах Путина ко Дню Победы

Песков: у Путина запланированы мероприятия с участниками СВО ко Дню Победы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мероприятия с участниками СВО запланированы у президента России Владимира Путина в рамках празднования Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с участниками СВО накануне Дня Победы.
Военнослужащие — участники СВО на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
По Красной площади в День Победы пройдут герои СВО, сообщил Песков
14 апреля, 06:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир Путин
 
 
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