https://ria.ru/20250424/peskov-2013080394.html
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 24.04.2025
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:34:00+03:00
2025-04-24T03:34:00+03:00
2025-04-24T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания". "Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
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политика, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся