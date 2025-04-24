https://ria.ru/20250424/peskov-2013080394.html

В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 24.04.2025

В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:34:00+03:00

2025-04-24T03:34:00+03:00

2025-04-24T03:34:00+03:00

политика

россия

сша

стив уиткофф

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания". "Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html

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политика, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков