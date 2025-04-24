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В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 24.04.2025
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03:34 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/peskov-2013080394.html
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 24.04.2025
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:34:00+03:00
2025-04-24T03:34:00+03:00
политика
россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания". "Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут", - сказал Песков.
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политика, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Стивен Уиткофф
Владимир Путин и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
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Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
"Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут", - сказал Песков.
Президент Владимир Путин и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
22 апреля, 21:41
 
ПолитикаРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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