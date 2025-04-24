https://ria.ru/20250424/peskov-2013074084.html

Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна

Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна - РИА Новости, 24.04.2025

Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские кинопрокатчики проявят интерес к фильму Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:25:00+03:00

2025-04-24T01:25:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские кинопрокатчики проявят интерес к фильму Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". "Очень хочется надеяться, что наши прокатчики проявят интерес, я слышал, они до сих пор не проявили - они делают большую глупость. Очень бы хотелось, чтобы люди имели возможность посмотреть этот прекрасный фильм", - сказал журналистам Песков после показа. По его словам, картина Кеосаяна заставляет думать, "таких фильмов сейчас мало снимают". Картину представили съемочная группа и супруга Кеосаяна - главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, сценарист фильма Маргарита Симоньян в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду. Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнал, что у него саркома лёгкого. У него есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все эти дни герой подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семьи, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае. Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. Также в фильме снялись Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин и другие. Музыку написал Сергей Терехов.

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html

https://ria.ru/20250423/keosajan-2013060383.html

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россия, москва, краснодарский край, тигран кеосаян, дмитрий песков, маргарита симоньян