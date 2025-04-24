Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна
Песков: хочется надеяться, что прокатчики заинтересуются новым фильмом Кеосаяна
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские кинопрокатчики проявят интерес к фильму Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча".
"Очень хочется надеяться, что наши прокатчики проявят интерес, я слышал, они до сих пор не проявили - они делают большую глупость. Очень бы хотелось, чтобы люди имели возможность посмотреть этот прекрасный фильм", - сказал журналистам Песков после показа.
По его словам, картина Кеосаяна заставляет думать, "таких фильмов сейчас мало снимают".
Картину представили съемочная группа и супруга Кеосаяна - главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, сценарист фильма Маргарита Симоньян в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду.
Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнал, что у него саркома лёгкого. У него есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все эти дни герой подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семьи, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. Также в фильме снялись Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин и другие. Музыку написал Сергей Терехов.