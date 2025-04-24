Рейтинг@Mail.ru
Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:25 24.04.2025 (обновлено: 01:28 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/peskov-2013074084.html
Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна
Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна - РИА Новости, 24.04.2025
Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские кинопрокатчики проявят интерес к фильму Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:25:00+03:00
2025-04-24T01:28:00+03:00
культура
россия
москва
краснодарский край
тигран кеосаян
дмитрий песков
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские кинопрокатчики проявят интерес к фильму Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". "Очень хочется надеяться, что наши прокатчики проявят интерес, я слышал, они до сих пор не проявили - они делают большую глупость. Очень бы хотелось, чтобы люди имели возможность посмотреть этот прекрасный фильм", - сказал журналистам Песков после показа. По его словам, картина Кеосаяна заставляет думать, "таких фильмов сейчас мало снимают". Картину представили съемочная группа и супруга Кеосаяна - главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, сценарист фильма Маргарита Симоньян в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду. Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнал, что у него саркома лёгкого. У него есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все эти дни герой подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семьи, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае. Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. Также в фильме снялись Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин и другие. Музыку написал Сергей Терехов.
https://ria.ru/20250420/simonjan-2012384845.html
https://ria.ru/20250423/keosajan-2013060383.html
россия
москва
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, краснодарский край, тигран кеосаян, дмитрий песков, маргарита симоньян
Культура, Россия, Москва, Краснодарский край, Тигран Кеосаян, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян
Песков надеется, что прокатчики обратят внимание на новый фильм Кеосаяна

Песков: хочется надеяться, что прокатчики заинтересуются новым фильмом Кеосаяна

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российские кинопрокатчики проявят интерес к фильму Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча".
"Очень хочется надеяться, что наши прокатчики проявят интерес, я слышал, они до сих пор не проявили - они делают большую глупость. Очень бы хотелось, чтобы люди имели возможность посмотреть этот прекрасный фильм", - сказал журналистам Песков после показа.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста
20 апреля, 14:37
По его словам, картина Кеосаяна заставляет думать, "таких фильмов сейчас мало снимают".
Картину представили съемочная группа и супруга Кеосаяна - главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, сценарист фильма Маргарита Симоньян в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду.
Это история про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнал, что у него саркома лёгкого. У него есть слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет врач из Москвы, но все эти дни герой подводит итоги своей жизни, в которой он не смог построить семьи, заработать денег, сохранить репутацию. Однако события, которые с ним случаются, наполненные улыбкой, грустью, людскими судьбами, каждый раз дают понять зрителю, что жизнь Петра Семеныча совсем не бесполезная.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Главную роль в фильме сыграл Федор Добронравов. Также в фильме снялись Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин и другие. Музыку написал Сергей Терехов.
Презентация фильма Тиграна Кеосаяна Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На ММКФ представили фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
Вчера, 22:37
 
КультураРоссияМоскваКраснодарский крайТигран КеосаянДмитрий ПесковМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала