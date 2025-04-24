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Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня - РИА Новости, 24.04.2025
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11:39 24.04.2025 (обновлено: 11:42 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/peremirie-2013144951.html
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня - РИА Новости, 24.04.2025
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня
Власти Демократической Республики Конго и повстанцы "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, договорились о прекращении огня до заключения... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:39:00+03:00
2025-04-24T11:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго и повстанцы "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, договорились о прекращении огня до заключения постоянного мира, сообщает издание Actualité. "Демократическая Республика Конго и вооруженное движение "Альянс реки Конго"/М23 договорились работать над заключением перемирия… согласно опубликованному в среду совместному заявлению… Текст, в частности, вновь подтверждает "немедленное прекращение боевых действий", - пишет издание. Отмечается, что в рамках достигнутых в столице Катара Дохе договоренностей дальнейший диалог между двумя сторонами будет вестись вокруг первопричин кризиса на востоке ДР Конго, а также о возможных решениях. Стороны поблагодарили Катар за посреднические усилия.
https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html
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в мире, катар, доха
В мире, Катар, Доха
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня

Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня до мира

© Фото : соцсетиПовстанцы М23 в ДРК
Повстанцы М23 в ДРК - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 в ДРК. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго и повстанцы "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, договорились о прекращении огня до заключения постоянного мира, сообщает издание Actualité.
"Демократическая Республика Конго и вооруженное движение "Альянс реки Конго"/М23 договорились работать над заключением перемирия… согласно опубликованному в среду совместному заявлению… Текст, в частности, вновь подтверждает "немедленное прекращение боевых действий", - пишет издание.
Отмечается, что в рамках достигнутых в столице Катара Дохе договоренностей дальнейший диалог между двумя сторонами будет вестись вокруг первопричин кризиса на востоке ДР Конго, а также о возможных решениях.
Стороны поблагодарили Катар за посреднические усилия.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT
23 февраля, 18:12
 
В миреКатарДоха
 
 
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