https://ria.ru/20250424/peremirie-2013144951.html
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня - РИА Новости, 24.04.2025
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня
Власти Демократической Республики Конго и повстанцы "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, договорились о прекращении огня до заключения... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:39:00+03:00
2025-04-24T11:39:00+03:00
2025-04-24T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго и повстанцы "Альянса реки Конго", в который входит движение М23, договорились о прекращении огня до заключения постоянного мира, сообщает издание Actualité. "Демократическая Республика Конго и вооруженное движение "Альянс реки Конго"/М23 договорились работать над заключением перемирия… согласно опубликованному в среду совместному заявлению… Текст, в частности, вновь подтверждает "немедленное прекращение боевых действий", - пишет издание. Отмечается, что в рамках достигнутых в столице Катара Дохе договоренностей дальнейший диалог между двумя сторонами будет вестись вокруг первопричин кризиса на востоке ДР Конго, а также о возможных решениях. Стороны поблагодарили Катар за посреднические усилия.
https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html
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в мире, катар, доха
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня
Власти ДР Конго и повстанцы М23 договорились о прекращении огня до мира