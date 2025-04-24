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МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия - РИА Новости, 24.04.2025
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия
Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:56:00+03:00
2025-04-24T10:56:00+03:00
2025-04-24T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ."Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250422/politolog-2012840910.html
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россия, в мире, сша, киев, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, В мире, США, Киев, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия
Захарова: Киев сорвал пасхальное перемирие, стараясь подставить США