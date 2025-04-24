Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 24.04.2025 (обновлено: 11:14 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/peremirie-2013131394.html
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия - РИА Новости, 24.04.2025
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия
Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:56:00+03:00
2025-04-24T11:14:00+03:00
россия
в мире
сша
киев
мария захарова
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ."Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250422/politolog-2012840910.html
https://ria.ru/20250422/vsu-2012650153.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_537:0:3036:1874_1920x0_80_0_0_950d9fddd7149d179d3eb010b6008806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, киев, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, В мире, США, Киев, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МИД осудил Украину за срыв пасхального перемирия

Захарова: Киев сорвал пасхальное перемирие, стараясь подставить США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - сказала Захарова на брифинге.
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Пасхальное перемирие раскрыло планы Запада по Украине, заявил политолог
22 апреля, 20:38
Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.
"Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников", - подчеркнула Захарова.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Марочко рассказал о действиях украинских военных в ЛНР во время перемирия
22 апреля, 08:06
 
РоссияВ миреСШАКиевМария ЗахароваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала