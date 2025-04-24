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Пашинян осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Ереване - РИА Новости, 24.04.2025
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09:07 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/pashinyan--2013101967.html
Пашинян осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Ереване
Пашинян осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Ереване - РИА Новости, 24.04.2025
Пашинян осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана перед приуроченным к годовщине геноцида армян факельным шествием в Ереване,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:07:00+03:00
2025-04-24T09:07:00+03:00
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана перед приуроченным к годовщине геноцида армян факельным шествием в Ереване, заявила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян. В среду до начала факельного шествия с площади Республики в центре армянской столицы до мемориального комплекса жертв геноцида "Цицернакаберд" были сожжены флаги Турции и Азербайджана. Шествие традиционно проводится в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян. "Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - заявила Багдасарян госагентству Арменпресс . В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html
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турция, азербайджан, ереван, никол пашинян, арарат мирзоян, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф, в мире
Турция, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Европарламент, Всемирный совет церквей, Госдума РФ, В мире
Пашинян осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Ереване

Премьер Армении Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана в Ереване

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана перед приуроченным к годовщине геноцида армян факельным шествием в Ереване, заявила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
В среду до начала факельного шествия с площади Республики в центре армянской столицы до мемориального комплекса жертв геноцида "Цицернакаберд" были сожжены флаги Турции и Азербайджана. Шествие традиционно проводится в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян.
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"Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - заявила Багдасарян госагентству Арменпресс .
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
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ТурцияАзербайджанЕреванНикол ПашинянАрарат МирзоянЕвропарламентВсемирный совет церквейГосдума РФВ мире
 
 
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