Пашинян осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Ереване
Премьер Армении Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана в Ереване
Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана перед приуроченным к годовщине геноцида армян факельным шествием в Ереване, заявила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
В среду до начала факельного шествия с площади Республики в центре армянской столицы до мемориального комплекса жертв геноцида "Цицернакаберд" были сожжены флаги Турции и Азербайджана. Шествие традиционно проводится в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян.
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"Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - заявила Багдасарян госагентству Арменпресс .
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.