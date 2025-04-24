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Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:03 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html
Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы
Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы
Китайские военнослужащие прибыли в Минск для участия в военном параде 9 мая в честь 80-летия Победы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:03:00+03:00
2025-04-24T15:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
минск
китай
снг
т-34
парад победы
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Китайские военнослужащие прибыли в Минск для участия в военном параде 9 мая в честь 80-летия Победы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале. "По приглашению белорусской стороны 24 апреля в Республику Беларусь для участия в военном параде, посвященном празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. С завтрашнего дня в рамках подготовки к параду китайские военнослужащие приступят к совместным тренировкам", - говорится в сообщении. Участие в Минске 9 мая по случаю Дня Победы ранее подтвердили представители вооруженных сил России, Китая и ряда стран СНГ. В параде будут участвовать 30 парадных расчетов и около 4 тысяч военнослужащих. Парад будет состоять из двух частей: исторической и современной. Историческую часть парада откроют военнослужащие, которые пронесут вымпелы фронтов, знамена соединений воинских частей и исторические знамена, с которыми воины освобождали Беларусь. Также пешие парадные расчеты будут представлять собой элемент парада Победы, который прошел в 1945 году в Москве. В конце марта из России в Белоруссию прибыли танки Т-34 для участия в параде. Они пройдут в составе механизированной колонны. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами. В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы. Сейчас проходят заключительные тренировки, генеральные репетиции парада состоятся 2 и 6 мая.
https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html
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в мире, белоруссия, минск, китай, снг, т-34, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Минск, Китай, СНГ, Т-34, Парад Победы
Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы

Китайские военнослужащие прибыли в Минск для участия в военном параде 9 мая

© AP Photo / Andy WongСолдаты Народно-освободительной армии Китая
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Andy Wong
Солдаты Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Китайские военнослужащие прибыли в Минск для участия в военном параде 9 мая в честь 80-летия Победы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
"По приглашению белорусской стороны 24 апреля в Республику Беларусь для участия в военном параде, посвященном празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. С завтрашнего дня в рамках подготовки к параду китайские военнослужащие приступят к совместным тренировкам", - говорится в сообщении.
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Участие в Минске 9 мая по случаю Дня Победы ранее подтвердили представители вооруженных сил России, Китая и ряда стран СНГ.
В параде будут участвовать 30 парадных расчетов и около 4 тысяч военнослужащих.
Парад будет состоять из двух частей: исторической и современной. Историческую часть парада откроют военнослужащие, которые пронесут вымпелы фронтов, знамена соединений воинских частей и исторические знамена, с которыми воины освобождали Беларусь. Также пешие парадные расчеты будут представлять собой элемент парада Победы, который прошел в 1945 году в Москве. В конце марта из России в Белоруссию прибыли танки Т-34 для участия в параде. Они пройдут в составе механизированной колонны. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами.
В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы.
Сейчас проходят заключительные тренировки, генеральные репетиции парада состоятся 2 и 6 мая.
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