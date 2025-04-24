https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html

Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы

Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Китайские военные прибыли в Минск для участия в параде Победы

Китайские военнослужащие прибыли в Минск для участия в военном параде 9 мая в честь 80-летия Победы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:03:00+03:00

2025-04-24T15:03:00+03:00

2025-04-24T15:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

минск

китай

снг

т-34

парад победы

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Китайские военнослужащие прибыли в Минск для участия в военном параде 9 мая в честь 80-летия Победы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале. "По приглашению белорусской стороны 24 апреля в Республику Беларусь для участия в военном параде, посвященном празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. С завтрашнего дня в рамках подготовки к параду китайские военнослужащие приступят к совместным тренировкам", - говорится в сообщении. Участие в Минске 9 мая по случаю Дня Победы ранее подтвердили представители вооруженных сил России, Китая и ряда стран СНГ. В параде будут участвовать 30 парадных расчетов и около 4 тысяч военнослужащих. Парад будет состоять из двух частей: исторической и современной. Историческую часть парада откроют военнослужащие, которые пронесут вымпелы фронтов, знамена соединений воинских частей и исторические знамена, с которыми воины освобождали Беларусь. Также пешие парадные расчеты будут представлять собой элемент парада Победы, который прошел в 1945 году в Москве. В конце марта из России в Белоруссию прибыли танки Т-34 для участия в параде. Они пройдут в составе механизированной колонны. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами. В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы. Сейчас проходят заключительные тренировки, генеральные репетиции парада состоятся 2 и 6 мая.

https://ria.ru/20250409/knr-2010211321.html

https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html

белоруссия

минск

китай

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в мире, белоруссия, минск, китай, снг, т-34, парад победы