https://ria.ru/20250424/papa-2013197149.html

Врач рассказал о госпитализации папы Франциска в день его смерти

Врач рассказал о госпитализации папы Франциска в день его смерти - РИА Новости, 24.04.2025

Врач рассказал о госпитализации папы Франциска в день его смерти

Глава хирургического отделения римской больницы "Джемелли" Серджо Алфьери, работавший с папой Римским Франциском во время его госпитализаций, рассказал, что в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:31:00+03:00

2025-04-24T14:31:00+03:00

2025-04-24T14:37:00+03:00

религия

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ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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РИМ, 24 апр – РИА Новости. Глава хирургического отделения римской больницы "Джемелли" Серджо Алфьери, работавший с папой Римским Франциском во время его госпитализаций, рассказал, что в день кончины понтифика прибыл в его резиденцию, когда тот был уже в коме. В интервью газете Corriere della Sera Алфьери заявил, что в понедельник в 5.30 утра получил звонок от личного санитара папы Массимилиано Страппетти, который сообщил, что понтифику стало плохо и что его необходимо вернуть в больницу "Джемелли". "Я всех предупредил и через двадцать минут был Доме Святой Марфы, но мне было трудно поверить, что госпитализация необходима. Я вошел в его комнату, и его глаза были открыты. Я заметил, что у него нет проблем с дыханием, и попытался позвать его, но он не ответил. Он не реагировал на раздражители, даже болевые. В этот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать. Он был в коме", - сказал Алфьери. Он выступал координатором группы врачей во время последней госпитализации папы Франциска с пневмонией в феврале, а в июне 2023 года провел ему операцию на толстой кишке. По словам врача, в понедельник при решении направить Франциска в больницу существовала опасность его кончины по дороге. Так Алфьери объяснил, что госпитализация в том случае была бесполезна. "Страппетти знал, что папа хотел умереть дома. Когда мы были в "Джемелли", он всегда так говорил. Вскоре после этого он скончался", - сказал специалист. Ранее он в интервью он рассказывал, что за время госпитализации в Джемелли, продлившейся пять недели, жизни понтифика дважды угрожала опасность. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Согласно информации Ватикана, смерть наступила в 8.35 мск в результате инсульта.

https://ria.ru/20250423/rossija-2012929205.html

https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html

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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск