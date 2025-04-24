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Пакистан потеряет миллиард долларов при прекращении торговли с Индией - РИА Новости, 24.04.2025
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16:37 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/pakistan-2013236543.html
Пакистан потеряет миллиард долларов при прекращении торговли с Индией
Пакистан потеряет миллиард долларов при прекращении торговли с Индией - РИА Новости, 24.04.2025
Пакистан потеряет миллиард долларов при прекращении торговли с Индией
Пакистан может потерять более 1,2 миллиарда долларов в год из-за прекращения торговли с Индией, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:37:00+03:00
2025-04-24T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пакистан может потерять более 1,2 миллиарда долларов в год из-за прекращения торговли с Индией, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Ранее в четверг пакистанский комитет нацбезопасности заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний. По данным за прошлый год суммарная торговля двух стран составила 1,207 миллиарда долларов. При этом Пакистан оказался значительно более зависим от индийских товаров, чем Индия - от пакистанских. Экспорт Индии по итогам года составил чуть более 1,206 миллиарда долларов, а импорт - лишь 480 тысяч долларов. Больше всего Пакистан покупал у Индии нефтепродукты - на 687 миллионов долларов, продукты органической химии - 150,5 миллиона, фармацевтическую продукцию - на 131,1 миллиона, сахар - на 103,9 миллиона и части транспортных средств - на 28,5 миллиона. Индия же больше всего приобретала у Пакистана кислоты - на 120 тысяч долларов, инжир - на 80 тысяч, корни и корневища растений - на 80 тысяч, а также неназванные товары еще на 140 тысяч. Накануне комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьера страны решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить договор о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Решения индийского правительства приняты в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире. В ответ на это Комитет национальной безопасности Пакистана заявил, что страна воспримет как акт войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд, сообщил о немедленном приостановлении "любой торговли с Индией, в том числе в любую третью страну и из нее через Пакистан", воздушное пространство Пакистана будет немедленно закрыто для всех авиакомпаний, принадлежащих или эксплуатируемых Индией.
https://ria.ru/20250424/pakistan-2013227229.html
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в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
Пакистан потеряет миллиард долларов при прекращении торговли с Индией

Пакистан может потерять более $1 млрд в год из-за прекращения торговли с Индией

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пакистан может потерять более 1,2 миллиарда долларов в год из-за прекращения торговли с Индией, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Ранее в четверг пакистанский комитет нацбезопасности заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
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По данным за прошлый год суммарная торговля двух стран составила 1,207 миллиарда долларов. При этом Пакистан оказался значительно более зависим от индийских товаров, чем Индия - от пакистанских. Экспорт Индии по итогам года составил чуть более 1,206 миллиарда долларов, а импорт - лишь 480 тысяч долларов.
Больше всего Пакистан покупал у Индии нефтепродукты - на 687 миллионов долларов, продукты органической химии - 150,5 миллиона, фармацевтическую продукцию - на 131,1 миллиона, сахар - на 103,9 миллиона и части транспортных средств - на 28,5 миллиона.
Индия же больше всего приобретала у Пакистана кислоты - на 120 тысяч долларов, инжир - на 80 тысяч, корни и корневища растений - на 80 тысяч, а также неназванные товары еще на 140 тысяч.
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Накануне комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьера страны решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить договор о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию.
Решения индийского правительства приняты в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире.
В ответ на это Комитет национальной безопасности Пакистана заявил, что страна воспримет как акт войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд, сообщил о немедленном приостановлении "любой торговли с Индией, в том числе в любую третью страну и из нее через Пакистан", воздушное пространство Пакистана будет немедленно закрыто для всех авиакомпаний, принадлежащих или эксплуатируемых Индией.
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