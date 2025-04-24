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Пакистан рассмотрит ответные меры на решения Индии после теракта в Кашмире - РИА Новости, 24.04.2025
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16:06 24.04.2025 (обновлено: 16:48 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/pakistan-2013227229.html
Пакистан рассмотрит ответные меры на решения Индии после теракта в Кашмире
Пакистан рассмотрит ответные меры на решения Индии после теракта в Кашмире - РИА Новости, 24.04.2025
Пакистан рассмотрит ответные меры на решения Индии после теракта в Кашмире
Комитет нацбезопасности Пакистана под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа рассмотрит ответные меры из-за решений Индии после теракта в Кашмире,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:06:00+03:00
2025-04-24T16:48:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. Комитет нацбезопасности Пакистана под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа рассмотрит ответные меры из-за решений Индии после теракта в Кашмире, заявил замглавы правительства и министр иностранных дел страны Исхак Дар в интервью телеканалу Geo."Комитет национальной безопасности даст всеобъемлющий ответ", — заявил он.Как утверждает Дар, Нью-Дели не предоставил никаких доказательств, связывающих Исламабад с недавним терактом."Он добавил, что выражение гнева &lt;...&gt;, таким образом, неоправданно, обвинив Индию в перекладывании вины за внутренние проблемы на Пакистан", — говорится в сообщении Geo.Теракт произошел 22 апреля в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. Трое вооруженных преступников открыли беспорядочную стрельбу по туристам, совершавшим конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. Трагедия привела к гибели 25 индийцев и одного гражданина Непала.В ответ комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари. Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.Систему освобождения от виз СААРК ввели в действие в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250424/spetssluzhby-2013142776.html
https://ria.ru/20250424/pakistan-2013206178.html
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в мире, пакистан, индия, джамму, шехбаз шариф, нарендра моди, кашмир
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Шехбаз Шариф, Нарендра Моди, Кашмир
Пакистан рассмотрит ответные меры на решения Индии после теракта в Кашмире

Комитет нацбезопасности Пакистана ответит на меры Индии после теракта в Кашмире

© AP Photo / Dar YasinПолиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир
Полиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Полиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. Комитет нацбезопасности Пакистана под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа рассмотрит ответные меры из-за решений Индии после теракта в Кашмире, заявил замглавы правительства и министр иностранных дел страны Исхак Дар в интервью телеканалу Geo.
"Комитет национальной безопасности даст всеобъемлющий ответ", — заявил он.
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Как утверждает Дар, Нью-Дели не предоставил никаких доказательств, связывающих Исламабад с недавним терактом.
"Он добавил, что выражение гнева <...>, таким образом, неоправданно, обвинив Индию в перекладывании вины за внутренние проблемы на Пакистан", — говорится в сообщении Geo.
Теракт произошел 22 апреля в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. Трое вооруженных преступников открыли беспорядочную стрельбу по туристам, совершавшим конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. Трагедия привела к гибели 25 индийцев и одного гражданина Непала.
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В ответ комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари. Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
Систему освобождения от виз СААРК ввели в действие в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.
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В миреПакистанИндияДжаммуШехбаз ШарифНарендра МодиКашмир
 
 
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