https://ria.ru/20250424/pakistan-2013206178.html

Пакистан ответит на попытку Индии отвести поток воды реки Инд

Пакистан ответит на попытку Индии отвести поток воды реки Инд - РИА Новости, 24.04.2025

Пакистан ответит на попытку Индии отвести поток воды реки Инд

Пакистан воспримет как акт войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд, говорится в заявлении Комитета национальной безопасности страны, которое... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:06:00+03:00

2025-04-24T15:06:00+03:00

2025-04-24T16:15:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр – РИА Новости. Пакистан воспримет как акт войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд, говорится в заявлении Комитета национальной безопасности страны, которое публикует издание Dawn."Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны", - говорится в решении комитета.Там также отметили, что "любая торговля с Индией, в том числе в любую третью страну и из нее через Пакистан, немедленно приостанавливается", а воздушное пространство Пакистана будет немедленно закрыто для всех авиакомпаний, принадлежащих или эксплуатируемых Индией. Пакистан также приостанавливает все визы в рамках системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). "Визы по программе освобождения от виз СААРК, выданные гражданам Индии, считаются аннулированными с немедленным вступлением в силу, за исключением сикхских религиозных паломников. Гражданам Индии, которые в настоящее время находятся в Пакистане в рамках этой программы, предписано покинуть страну в течение 48 часов, за исключением паломников-сикхов", - отмечается в решении. Пакистан также объявляет "индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, им предписано немедленно покинуть Пакистан, но не позднее 30 апреля 2025 года". Накануне комитет кабинета министров Индии по безопасности под председательством премьера страны решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить договор о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее. Решения индийского правительства приняты в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ria.ru/20250424/indiya-2013177942.html

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