https://ria.ru/20250424/osadki-2013090981.html

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки - РИА Новости, 24.04.2025

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки

До 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:26:00+03:00

2025-04-24T07:26:00+03:00

2025-04-24T07:26:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

можайск

волоколамск

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. До 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Молниевые росчерки на небесах зафиксированы на западе и севере Московской области, а именно на метеостанциях: Можайск - выпало 7 миллиметров осадков, Волоколамск - 2 миллиметра, Ново-Иерусалим - 13 миллиметров ночью и вчера днем еще 6 миллиметров, в сумме - половина от месячной нормы, и Шереметьево", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве ни осадков, ни гроз минувшей ночью не было - наблюдались только зарницы Подмосковья.

https://ria.ru/20250423/sreda-2012982130.html

московская область (подмосковье)

можайск

волоколамск

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общество, московская область (подмосковье), можайск, волоколамск, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)