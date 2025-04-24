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Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки - РИА Новости, 24.04.2025
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07:26 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/osadki-2013090981.html
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки - РИА Новости, 24.04.2025
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки
До 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:26:00+03:00
2025-04-24T07:26:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
можайск
волоколамск
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. До 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Молниевые росчерки на небесах зафиксированы на западе и севере Московской области, а именно на метеостанциях: Можайск - выпало 7 миллиметров осадков, Волоколамск - 2 миллиметра, Ново-Иерусалим - 13 миллиметров ночью и вчера днем еще 6 миллиметров, в сумме - половина от месячной нормы, и Шереметьево", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве ни осадков, ни гроз минувшей ночью не было - наблюдались только зарницы Подмосковья.
https://ria.ru/20250423/sreda-2012982130.html
московская область (подмосковье)
можайск
волоколамск
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общество, московская область (подмосковье), можайск, волоколамск, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)
Общество, Московская область (Подмосковье), Можайск, Волоколамск, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт)
Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в московском регионе за сутки

Тишковец: в московском регионе за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. До 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Молниевые росчерки на небесах зафиксированы на западе и севере Московской области, а именно на метеостанциях: Можайск - выпало 7 миллиметров осадков, Волоколамск - 2 миллиметра, Ново-Иерусалим - 13 миллиметров ночью и вчера днем еще 6 миллиметров, в сумме - половина от месячной нормы, и Шереметьево", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве ни осадков, ни гроз минувшей ночью не было - наблюдались только зарницы Подмосковья.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МожайскВолоколамскЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)
 
 
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