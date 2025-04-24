https://ria.ru/20250424/operatsiya-2013165965.html

Песков рассказал о ходе спецоперации

Песков рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 24.04.2025

Песков рассказал о ходе спецоперации

Военные ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:52:00+03:00

2025-04-24T12:52:00+03:00

2025-04-24T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военные ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И в рамках этого (поставленных задач верховным главнокомандующим Владимиром Путиным - ред.) продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о минувшем ударе ВС России по Киеву.

https://ria.ru/20250424/svo-2013154890.html

россия

украина

киев

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2025

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россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин