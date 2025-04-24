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Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 24.04.2025 (обновлено: 16:55 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/operator--2013236378.html
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине
Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:37:00+03:00
2025-04-24T16:55:00+03:00
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ТОКИО, 24 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные. О том, что iQPS подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки, изначально сообщил сайт Intelligence Online. Спустя некоторое время информация была также опубликована украинским аналитическим OSINT-проектом под названием DeepState, публикующим интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников. Речь, в частности, шла о радарных снимках со спутников SAR, то есть изображениях, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. "Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений, о чем говорится в статье Intelligence Online", - прокомментировали сообщения в iQPS. В сообщении DeepState также утверждалось, что "iQPS уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых". Согласно же официальной информации на сайте компании, iQPS в настоящее время управляет двумя коммерческим спутниками - QPS-SAR-1 и QPS-SAR-2. В iQPS также отметили, что так как изначальная информация "является неверной", то они "не в положении предоставлять ответ" на другие уточняющие вопросы РИА Новости. Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008042242.html
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владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, В мире
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине

Японский оператор iQPS опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 24 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные.
О том, что iQPS подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки, изначально сообщил сайт Intelligence Online. Спустя некоторое время информация была также опубликована украинским аналитическим OSINT-проектом под названием DeepState, публикующим интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС
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Речь, в частности, шла о радарных снимках со спутников SAR, то есть изображениях, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии.
"Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений, о чем говорится в статье Intelligence Online", - прокомментировали сообщения в iQPS.
В сообщении DeepState также утверждалось, что "iQPS уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых". Согласно же официальной информации на сайте компании, iQPS в настоящее время управляет двумя коммерческим спутниками - QPS-SAR-1 и QPS-SAR-2.
В iQPS также отметили, что так как изначальная информация "является неверной", то они "не в положении предоставлять ответ" на другие уточняющие вопросы РИА Новости.
Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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