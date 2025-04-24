https://ria.ru/20250424/operator--2013236378.html
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине
Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:37:00+03:00
2025-04-24T16:37:00+03:00
2025-04-24T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 24 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные. О том, что iQPS подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки, изначально сообщил сайт Intelligence Online. Спустя некоторое время информация была также опубликована украинским аналитическим OSINT-проектом под названием DeepState, публикующим интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников. Речь, в частности, шла о радарных снимках со спутников SAR, то есть изображениях, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. "Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений, о чем говорится в статье Intelligence Online", - прокомментировали сообщения в iQPS. В сообщении DeepState также утверждалось, что "iQPS уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых". Согласно же официальной информации на сайте компании, iQPS в настоящее время управляет двумя коммерческим спутниками - QPS-SAR-1 и QPS-SAR-2. В iQPS также отметили, что так как изначальная информация "является неверной", то они "не в положении предоставлять ответ" на другие уточняющие вопросы РИА Новости. Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008042242.html
https://ria.ru/20250325/london-2007235049.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, В мире
Японский оператор опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине
Японский оператор iQPS опроверг данные о передаче спутниковых снимков Украине
ТОКИО, 24 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японский оператор спутников iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space) опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о том, что компания предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные.
О том, что iQPS подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки, изначально сообщил сайт Intelligence Online. Спустя некоторое время информация была также опубликована украинским аналитическим OSINT-проектом под названием DeepState, публикующим интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников.
Речь, в частности, шла о радарных снимках со спутников SAR, то есть изображениях, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии.
"Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений, о чем говорится в статье Intelligence Online", - прокомментировали сообщения в iQPS.
В сообщении DeepState также утверждалось, что "iQPS уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых". Согласно же официальной информации на сайте компании, iQPS в настоящее время управляет двумя коммерческим спутниками - QPS-SAR-1 и QPS-SAR-2.
В iQPS также отметили, что так как изначальная информация "является неверной", то они "не в положении предоставлять ответ" на другие уточняющие вопросы РИА Новости.
Владимир Зеленский
26 марта сообщил, что США
разблокировали обмен разведданными с Украиной
.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России
и США Владимира Путина
и Дональда Трампа
сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.