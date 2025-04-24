https://ria.ru/20250424/opasnost-2013089795.html
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников отменена на территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:53:00+03:00
2025-04-24T06:53:00+03:00
2025-04-24T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена на территории Ивановской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 01.22 мск, она продлилась более пяти часов. "Отбой беспилотной опасности на территории Ивановский области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013088968.html
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ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников