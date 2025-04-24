https://ria.ru/20250424/oon-2013297444.html

В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине

В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал добрым знаком выводы комитета ООН о положении русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:38:00+03:00

2025-04-24T23:38:00+03:00

2025-04-24T23:38:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал добрым знаком выводы комитета ООН о положении русскоязычного населения на Украине. Члены Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришли к выводу, что закон "О национальных меньшинствах" 2022 года дискриминирует русскоязычных, носителей армянского языка и цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках ЕС. "Очень символично, что ООН после многолетнего молчания наконец обратила внимание на сложную дискриминационную ситуацию с русскоязычным населением на Украине, невзначай позабыв указать причинно-следственную связь. Тем не менее для России данные заявления являются добрым знаком, лишающим былого сарказма и неоправданного оптимизма ее недругов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, многие народы оказались в тяжелом положении на Украине из-за противоправного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела страны и насаждения с помощью античеловеческих технологий нацистского мышления, приведшего к непоправимой трагедии.

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