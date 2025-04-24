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В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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23:38 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/oon-2013297444.html
В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине
В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал добрым знаком выводы комитета ООН о положении русскоязычного населения на Украине. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:38:00+03:00
2025-04-24T23:38:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал добрым знаком выводы комитета ООН о положении русскоязычного населения на Украине. Члены Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришли к выводу, что закон "О национальных меньшинствах" 2022 года дискриминирует русскоязычных, носителей армянского языка и цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках ЕС. "Очень символично, что ООН после многолетнего молчания наконец обратила внимание на сложную дискриминационную ситуацию с русскоязычным населением на Украине, невзначай позабыв указать причинно-следственную связь. Тем не менее для России данные заявления являются добрым знаком, лишающим былого сарказма и неоправданного оптимизма ее недругов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, многие народы оказались в тяжелом положении на Украине из-за противоправного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела страны и насаждения с помощью античеловеческих технологий нацистского мышления, приведшего к непоправимой трагедии.
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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, россия
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия
В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине

Депутат Шеремет назвал слова ООН о русскоязычном народе на Украине добрым знаком

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал добрым знаком выводы комитета ООН о положении русскоязычного населения на Украине.
Члены Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине пришли к выводу, что закон "О национальных меньшинствах" 2022 года дискриминирует русскоязычных, носителей армянского языка и цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках ЕС.
"Очень символично, что ООН после многолетнего молчания наконец обратила внимание на сложную дискриминационную ситуацию с русскоязычным населением на Украине, невзначай позабыв указать причинно-следственную связь. Тем не менее для России данные заявления являются добрым знаком, лишающим былого сарказма и неоправданного оптимизма ее недругов", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, многие народы оказались в тяжелом положении на Украине из-за противоправного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела страны и насаждения с помощью античеловеческих технологий нацистского мышления, приведшего к непоправимой трагедии.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве
15 апреля, 20:00
 
В миреУкраинаМихаил ШереметГосдума РФРоссия
 
 
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