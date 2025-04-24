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В ООН выразили обеспокоенность высказываниями украинских политиков - РИА Новости, 24.04.2025
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18:18 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/oon-2013264392.html
В ООН выразили обеспокоенность высказываниями украинских политиков
В ООН выразили обеспокоенность высказываниями украинских политиков - РИА Новости, 24.04.2025
В ООН выразили обеспокоенность высказываниями украинских политиков
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен продолжающимися дискриминационными и разжигающими ненависть высказываниями политиков и СМИ на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:18:00+03:00
2025-04-24T18:18:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен продолжающимися дискриминационными и разжигающими ненависть высказываниями политиков и СМИ на Украине, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине. "(Содокладчик - ред.) Чанг выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков, и в средствах массовой информации, особенно онлайн", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Чанг Чинсанг. Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу. СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала). Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
https://ria.ru/20250424/oon-2013260174.html
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в мире, россия, украина, оон, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Украина, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
В ООН выразили обеспокоенность высказываниями украинских политиков

Комитет ООН обеспокоен дискриминационными высказываниями украинских политиков

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Angela Weiss
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен продолжающимися дискриминационными и разжигающими ненависть высказываниями политиков и СМИ на Украине, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине.
"(Содокладчик - ред.) Чанг выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков, и в средствах массовой информации, особенно онлайн", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Чанг Чинсанг.
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Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).
Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
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