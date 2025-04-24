В ООН выразили обеспокоенность высказываниями украинских политиков
Комитет ООН обеспокоен дискриминационными высказываниями украинских политиков
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен продолжающимися дискриминационными и разжигающими ненависть высказываниями политиков и СМИ на Украине, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине.
"(Содокладчик - ред.) Чанг выразила обеспокоенность по поводу продолжающихся публичных дискриминационных высказываний и высказываний, разжигающих ненависть, в том числе со стороны политиков, и в средствах массовой информации, особенно онлайн", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Чанг Чинсанг.
Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
СК РФ в марте 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ, пунктам "а", "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала).
Ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".