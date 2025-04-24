Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине
Комитет ООН обеспокоен социальными трудностями крымских татар на Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен социальными трудностями, с которыми сталкиваются крымские татары на Украине, говорится в выводах членов комитута после изучения ситуации на Украине.
"Что касается крымских татар, (содокладчик – ред.) Гиссе выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми они сталкиваются в регионах, контролируемых Украиной, особенно в плане доступа к занятости, социальным услугам и образованию", - приводятся в документе слова содокладчика комитета ООН Ибраимы Гиссе.
Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".