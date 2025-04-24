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Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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17:51 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/oon-2013260174.html
Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине
Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен социальными трудностями, с которыми сталкиваются крымские татары на Украине, говорится в выводах... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:51:00+03:00
2025-04-24T17:51:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен социальными трудностями, с которыми сталкиваются крымские татары на Украине, говорится в выводах членов комитута после изучения ситуации на Украине. "Что касается крымских татар, (содокладчик – ред.) Гиссе выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми они сталкиваются в регионах, контролируемых Украиной, особенно в плане доступа к занятости, социальным услугам и образованию", - приводятся в документе слова содокладчика комитета ООН Ибраимы Гиссе. Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, россия, севастополь, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Севастополь, Владимир Путин, ООН
Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине

Комитет ООН обеспокоен социальными трудностями крымских татар на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен социальными трудностями, с которыми сталкиваются крымские татары на Украине, говорится в выводах членов комитута после изучения ситуации на Украине.
"Что касается крымских татар, (содокладчик – ред.) Гиссе выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми они сталкиваются в регионах, контролируемых Украиной, особенно в плане доступа к занятости, социальным услугам и образованию", - приводятся в документе слова содокладчика комитета ООН Ибраимы Гиссе.
Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ООН выразили обеспокоенность ограничениями Украины в отношении РПЦ
Вчера, 16:59
 
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