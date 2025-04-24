https://ria.ru/20250424/oon-2013260174.html

Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине

Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Комитет ООН обеспокоен трудностями крымских татар на Украине

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен социальными трудностями, с которыми сталкиваются крымские татары на Украине, говорится в выводах... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:51:00+03:00

2025-04-24T17:51:00+03:00

2025-04-24T17:51:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен социальными трудностями, с которыми сталкиваются крымские татары на Украине, говорится в выводах членов комитута после изучения ситуации на Украине. "Что касается крымских татар, (содокладчик – ред.) Гиссе выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми они сталкиваются в регионах, контролируемых Украиной, особенно в плане доступа к занятости, социальным услугам и образованию", - приводятся в документе слова содокладчика комитета ООН Ибраимы Гиссе. Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250424/oon-2013242393.html

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