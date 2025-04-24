https://ria.ru/20250424/oon-2013254831.html

Дети-беженцы на Украине подвергаются риску торговли людьми, заявили в ООН

Дети-беженцы на Украине подвергаются риску торговли людьми, заявили в ООН - РИА Новости, 24.04.2025

Дети-беженцы на Украине подвергаются риску торговли людьми, заявили в ООН

Дети-беженцы на Украине подвергаются серьезному риску торговли людьми, незаконного усыновления и сексуального насилия, говорится в выводах членов Комитета ООН... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:32:00+03:00

2025-04-24T17:32:00+03:00

2025-04-24T17:32:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Дети-беженцы на Украине подвергаются серьезному риску торговли людьми, незаконного усыновления и сексуального насилия, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине. "(Содокладчик - ред.) Чон также обратила внимание на вызывающее тревогу положение перемещенных детей, которые подвергаются серьезным рискам, включая торговлю людьми, незаконное усыновление, насилие, в том числе сексуальное, и вербовку вооруженными группами. Она запросила информацию о предпринимаемых усилиях по воссоединению этих детей со своими семьями, включению их в государственную политику и обеспечению их доступа к образованию, уходу и защите, особенно для детей с ограниченными возможностями", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Чон Джин Сон. Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.

https://ria.ru/20250424/oon-2013238464.html

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