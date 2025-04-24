https://ria.ru/20250424/oon-2013244144.html

В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране

В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране - РИА Новости, 24.04.2025

В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране

Украина должна предоставлять качественное образование на родном языке меньшинств, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:07:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 24 апр – РИА Новости. Украина должна предоставлять качественное образование на родном языке меньшинств, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине. "Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то (содокладчика – ред.) Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе. Украинская делегация ничего не ответила по этому поводу. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза. -0-

https://ria.ru/20250424/oon-2013238464.html

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