Рейтинг@Mail.ru
В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/oon-2013244144.html
В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране
В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране - РИА Новости, 24.04.2025
В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране
Украина должна предоставлять качественное образование на родном языке меньшинств, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:07:00+03:00
2025-04-24T17:07:00+03:00
в мире
украина
россия
оон
верховная рада украины
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
ЖЕНЕВА, 24 апр – РИА Новости. Украина должна предоставлять качественное образование на родном языке меньшинств, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине. "Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то (содокладчика – ред.) Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе. Украинская делегация ничего не ответила по этому поводу. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза. -0-
https://ria.ru/20250424/oon-2013238464.html
https://ria.ru/20250424/oon-2013242393.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, оон, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, ООН, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
В ООН попросили Киев предоставить сведения о положении меньшинств в стране

ООН: Украина должна предоставлять образование на родном языке меньшинств

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 24 апр – РИА Новости. Украина должна предоставлять качественное образование на родном языке меньшинств, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине.
"Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то (содокладчика – ред.) Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ООН заявили о дискриминации русскоязычных на Украине
Вчера, 16:44
Украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза. -0-
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ООН выразили обеспокоенность ограничениями Украины в отношении РПЦ
Вчера, 16:59
 
В миреУкраинаРоссияООНВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала