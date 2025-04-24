В ООН выразили обеспокоенность ограничениями Украины в отношении РПЦ
Комитет ООН выразил обеспокоенность ограничениями Украины в отношении РПЦ и УПЦ
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 апр – РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями Украины в отношении РПЦ и, следовательно, УПЦ, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине.
"Ибраима Гиссе выразил обеспокоенность в связи с законодательными поправками, которые, ссылаясь на соображения национальной безопасности, ограничивают религиозную деятельность, в частности, деятельность организаций, связанных за рубежом, таких как РПЦ. Он пожелал получить более подробную информацию об уважении права на отказ от военной службы по соображениям совести, отметив, что последнее по-прежнему ограничено в украинском законодательстве определенными религиозными конфессиями, вопреки международным обязательствам по недискриминации", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.
В Черновицкой области силовики захватили храм УПЦ
12 апреля, 16:40
Украинская делегация вопреки реальности заверила, что ни одна церковь не закрыта и не запрещена к деятельности, за исключением структур, напрямую связанных с РПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.