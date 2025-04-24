В ООН заявили о дискриминации русскоязычных на Украине
Комитет ООН: закон Украины о нацменьшинствах дискриминирует русскоязычных
Здание ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Закон Украины "О национальных меньшинствах" 2022 года дискриминирует русскоязычных, носителей армянского языка и цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках ЕС, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине.
"Ибраима Гиссе впоследствии приветствовал законодательные реформы, проведенные Украиной, в частности принятие закона "О национальных меньшинствах" в декабре 2022 года и последующие поправки к нему. Вместе с тем он подчеркнул, что в этом законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского Союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.