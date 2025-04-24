https://ria.ru/20250424/omsk-2013201156.html

В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ

В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ - РИА Новости, 24.04.2025

В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ

Шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ Омска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:47:00+03:00

2025-04-24T14:47:00+03:00

2025-04-24T14:47:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ Омска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Следственное управление СК России по Омской области проводит доследственную проверку в связи с отравлением школьников и учителей в двух школах в Советском и Центральном округах Омска. "По предварительным данным, пострадавшие почувствовали себя плохо после обеда в школьных столовых, после чего обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент, по информации источника РИА Новости в силовых структурах, произошел 22 апреля в средних школах №8 и №90. Деятельность средней школы № 90" приостановлена. Как уточнил источник агентства, утром 24 апреля было известно о шести взрослых и 39 детях, сообщивших о недомогании после приема пищи в столовых. Следователи совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося и число заболевших. Прокуратура Центрального округа Омска проанализировала соблюдение законодательства в деятельности ООО "Прогресс питания", осуществляющего доставку продуктов в школу. Там выявили нарушения закона, в том числе факты ненадлежащего хранения продуктов питания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход доследственной проверки взят на контроль региональной прокуратурой.

https://ria.ru/20250410/bad-2010409533.html

https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)