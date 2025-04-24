https://ria.ru/20250424/omsk-2013201156.html
В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ
В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ - РИА Новости, 24.04.2025
В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ
Шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ Омска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:47:00+03:00
2025-04-24T14:47:00+03:00
2025-04-24T14:47:00+03:00
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ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ Омска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Следственное управление СК России по Омской области проводит доследственную проверку в связи с отравлением школьников и учителей в двух школах в Советском и Центральном округах Омска. "По предварительным данным, пострадавшие почувствовали себя плохо после обеда в школьных столовых, после чего обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент, по информации источника РИА Новости в силовых структурах, произошел 22 апреля в средних школах №8 и №90. Деятельность средней школы № 90" приостановлена. Как уточнил источник агентства, утром 24 апреля было известно о шести взрослых и 39 детях, сообщивших о недомогании после приема пищи в столовых. Следователи совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося и число заболевших. Прокуратура Центрального округа Омска проанализировала соблюдение законодательства в деятельности ООО "Прогресс питания", осуществляющего доставку продуктов в школу. Там выявили нарушения закона, в том числе факты ненадлежащего хранения продуктов питания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход доследственной проверки взят на контроль региональной прокуратурой.
https://ria.ru/20250410/bad-2010409533.html
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происшествия, здоровье - общество, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Омске шесть взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ
СК в Омске проводит проверку после отравления 6 взрослых и 39 детей в школах