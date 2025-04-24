Омский минздрав опроверг информацию о болезни жительницы, написавшей Маску
Омский минздрав опроверг информацию о бруцеллезе у омички, обратившейся к Маску
© Фото : соцсетиЖительница Омска Елена Набока во время одиночного пикета у здания правительства Омской области
© Фото : соцсети
Жительница Омска Елена Набока во время одиночного пикета у здания правительства Омской области
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ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Региональный минздрав в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о болезни омички, которая заявляет, что написала письмо Илону Маску с просьбой помочь ей с лекарствами от "хронического бруцеллеза".
В социальных сетях появилось видео, на котором жительница Омска Елена Набока сообщает, что в июне 2023 года ей поставили диагноз "хронический бруцеллез". По словам женщины, вакцина есть, но чиновники заявили, что ее производство остановлено. Она утверждает, что обращалась за помощью в различные ведомства, в том числе правительство региона, СУ СК РФ по Омской области и прокуратуру, но там ей не помогли. Она неоднократно выходила с пикетами и даже написала письма в другие страны и даже к Илону Маску.
"Диагноз, на который указывает пациент, не подтвержден. Неоднократно организованы консультации с профильными федеральными центрами, где было рекомендовано дообследование. Региональный минздрав готов продолжать оказывать помощь в их прохождении. В апреле минздравом был организован трансфер пациентки и прием в московский научно-исследовательский центр хирургии имени Петровского. Вакцина, о которой идет речь, не производится с 2009 года", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Как сообщил РИА Новости источник в минздраве Омской области, женщина уже длительное время ведет переписку в ведомством. Среди ее требований было проведение операции врачом президента РФ по удалению жировой ткани с ребер, выдача вакцины, которую выдавали солдатам около 30 лет назад, а в документах она просила называть себя "моя госпожа". Также, по информации источника, она неоднократно высылала на почту минздрава "рунические письма с проклятиями".