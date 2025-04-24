https://ria.ru/20250424/ombudsmen-2013284711.html

Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год

Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год - РИА Новости, 24.04.2025

Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год

За 2024 год число обращений к уполномоченному по правам человека Подмосковья Ирине Фаевской превысило 3,15 тысячи, их количество выросло на 14,2% по сравнению с РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:43:00+03:00

2025-04-24T20:43:00+03:00

2025-04-24T20:43:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ирина фаевская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013285086_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_58bce2f16bbc49bf0f5acbb54b600cd8.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. За 2024 год число обращений к уполномоченному по правам человека Подмосковья Ирине Фаевской превысило 3,15 тысячи, их количество выросло на 14,2% по сравнению с 2023 годом, сообщается на портале правительства Московской области. Доклад о деятельности за прошлый год Фаевская представила на заседании Московской областной думы. "Более 61% от всего количества поступивших обращений касались нарушения прав и свобод, в остальных случаях граждане обращались за разъяснениями, консультациями, а также с предложениями", – приводится в сообщении. Также Фаевская отметила: одна из ключевых задач аппарата уполномоченного – содействие совершенствованию законодательства Московской области. "Мы подготовили 22 предложения в целях совершенствования федерального законодательства, 14 – по региональному законодательству и 7 – рекомендации для органов местного самоуправления", – приводит пресс-служба слова Фаевской.

https://ria.ru/20250424/sezd-2013274926.html

https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), ирина фаевская