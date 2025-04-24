https://ria.ru/20250424/ombudsmen-2013284711.html
Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год
Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год - РИА Новости, 24.04.2025
Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год
За 2024 год число обращений к уполномоченному по правам человека Подмосковья Ирине Фаевской превысило 3,15 тысячи, их количество выросло на 14,2% по сравнению с РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:43:00+03:00
2025-04-24T20:43:00+03:00
2025-04-24T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. За 2024 год число обращений к уполномоченному по правам человека Подмосковья Ирине Фаевской превысило 3,15 тысячи, их количество выросло на 14,2% по сравнению с 2023 годом, сообщается на портале правительства Московской области. Доклад о деятельности за прошлый год Фаевская представила на заседании Московской областной думы. "Более 61% от всего количества поступивших обращений касались нарушения прав и свобод, в остальных случаях граждане обращались за разъяснениями, консультациями, а также с предложениями", – приводится в сообщении. Также Фаевская отметила: одна из ключевых задач аппарата уполномоченного – содействие совершенствованию законодательства Московской области. "Мы подготовили 22 предложения в целях совершенствования федерального законодательства, 14 – по региональному законодательству и 7 – рекомендации для органов местного самоуправления", – приводит пресс-служба слова Фаевской.
https://ria.ru/20250424/sezd-2013274926.html
https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html
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московская область (подмосковье), ирина фаевская
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ирина Фаевская
Число обращений к омбудсмену Подмосковья увеличилось на 14,2% за год
Количество обращений к омбудсмену Подмосковья выросло за год на 14,2%
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. За 2024 год число обращений к уполномоченному по правам человека Подмосковья Ирине Фаевской превысило 3,15 тысячи, их количество выросло на 14,2% по сравнению с 2023 годом, сообщается на портале правительства Московской области.
Доклад о деятельности за прошлый год Фаевская представила на заседании Московской областной думы.
"Более 61% от всего количества поступивших обращений касались нарушения прав и свобод, в остальных случаях граждане обращались за разъяснениями, консультациями, а также с предложениями", – приводится в сообщении.
Также Фаевская отметила: одна из ключевых задач аппарата уполномоченного – содействие совершенствованию законодательства Московской области.
"Мы подготовили 22 предложения в целях совершенствования федерального законодательства, 14 – по региональному законодательству и 7 – рекомендации для органов местного самоуправления", – приводит пресс-служба слова Фаевской.