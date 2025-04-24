https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013079640.html

В Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

В Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025

В Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в "Жуковском" и в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:17:00+03:00

2025-04-24T03:17:00+03:00

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калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в "Жуковском" и в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) в 02.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший в "Жуковский".

https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013074584.html

калуга

жуковский

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский