https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013074584.html
В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025
В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу подмосковного аэропорта "Жуковский" и аэропорта Калуги,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:34:00+03:00
2025-04-24T01:34:00+03:00
2025-04-24T02:13:00+03:00
аэропорт "жуковский"
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу подмосковного аэропорта "Жуковский" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.В "Жуковском" ограничения ввели с 01.00 мск, в калужском "Грабцево" — с 0.45 мск. Обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
https://ria.ru/20250423/aeroport-2012879877.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_68fcbeb477766ebdec645232cc71dc64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "жуковский", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, международная организация гражданской авиации
Аэропорт "Жуковский", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Международная организация гражданской авиации
В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты