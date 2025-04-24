https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013074584.html

В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025

В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу подмосковного аэропорта "Жуковский" и аэропорта Калуги,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:34:00+03:00

2025-04-24T01:34:00+03:00

2025-04-24T02:13:00+03:00

аэропорт "жуковский"

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу подмосковного аэропорта "Жуковский" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.В "Жуковском" ограничения ввели с 01.00 мск, в калужском "Грабцево" — с 0.45 мск. Обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

https://ria.ru/20250423/aeroport-2012879877.html

калуга

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аэропорт "жуковский", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, международная организация гражданской авиации