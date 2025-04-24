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В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр - РИА Новости, 24.04.2025
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15:09 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ogranichenie-2013206638.html
В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр
В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр - РИА Новости, 24.04.2025
В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр
Существующие подходы к маркировке контента в отношении видеоигр не работают: возрастное ограничение работает через родительский контроль, сообщил глава... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:09:00+03:00
2025-04-24T15:09:00+03:00
технологии
андрей липов
антон немкин (депутат)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мтс
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Существующие подходы к маркировке контента в отношении видеоигр не работают: возрастное ограничение работает через родительский контроль, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. Как рассказывал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр – это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры. Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта. Позже, в феврале, Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), Ассоциация игровой индустрии (АИИ), ПАО "МТС" и юридическая компания "ЭБР" направили в Госдуму поправки к законопроекту об игровой индустрии, где просили скорректировать ряд трудновыполнимых требований. По мнению представителей индустрии, механизм проведения экспертизы видеоигр может повлечь риски недобросовестной конкуренции. Кроме этого, у авторов поправок возникли вопросы по поводу положений, которые затрагивают внутриигровые покупки и имущество. "Нет уверенности в том, что маркировка будет действенной мерой в случае игр, так как возрастное ограничение на сегодняшний день работает через родительский контроль. Оценка эффективности рассматриваемого законопроекта должна показать – работает маркировка на достижение целей закона или нет", - сообщил Липов. Его слова приводятся на сайте ведомства. Он добавил, что при регулировании и реализации принимаемых законов следует опираться прежде всего на интересы отечественных разработчиков игр: "Мы в состоянии вместе решать проблемы, с которыми сталкивается индустрия. Для этого необходимо прислушиваться к мнению всех участников игрового рынка: разработчиков, владельцев платформ и самих игроков". По его словам, нужно посмотреть, как в будущем измерить эффективность законопроекта совместно с его авторами.
https://ria.ru/20250110/igry-1993099618.html
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технологии, андрей липов, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, общество
Технологии, Андрей Липов, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), МТС, Общество
В РКН оценили законопроект о маркировке контента для видеоигр

Липов: подходы к маркировке контента в отношении видеоигр не работают

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Существующие подходы к маркировке контента в отношении видеоигр не работают: возрастное ограничение работает через родительский контроль, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. Как рассказывал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр – это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры. Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта.
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Позже, в феврале, Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), Ассоциация игровой индустрии (АИИ), ПАО "МТС" и юридическая компания "ЭБР" направили в Госдуму поправки к законопроекту об игровой индустрии, где просили скорректировать ряд трудновыполнимых требований. По мнению представителей индустрии, механизм проведения экспертизы видеоигр может повлечь риски недобросовестной конкуренции. Кроме этого, у авторов поправок возникли вопросы по поводу положений, которые затрагивают внутриигровые покупки и имущество.
"Нет уверенности в том, что маркировка будет действенной мерой в случае игр, так как возрастное ограничение на сегодняшний день работает через родительский контроль. Оценка эффективности рассматриваемого законопроекта должна показать – работает маркировка на достижение целей закона или нет", - сообщил Липов. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Он добавил, что при регулировании и реализации принимаемых законов следует опираться прежде всего на интересы отечественных разработчиков игр: "Мы в состоянии вместе решать проблемы, с которыми сталкивается индустрия. Для этого необходимо прислушиваться к мнению всех участников игрового рынка: разработчиков, владельцев платформ и самих игроков".
По его словам, нужно посмотреть, как в будущем измерить эффективность законопроекта совместно с его авторами.
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