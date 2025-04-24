https://ria.ru/20250424/obstrel-2013130735.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в управлении... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:54:00+03:00
2025-04-24T10:54:00+03:00
2025-04-24T10:54:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 – населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район), 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в 9.15 и 9.20 мск было выпущено еще по четыре снаряда по указанному району города. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нато, стирол, горловка, украина, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Стирол, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ за 10 минут выпустили 12 снарядов по Горловке