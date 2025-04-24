https://ria.ru/20250424/oblast-2013131498.html

Челябинская область развивает сотрудничество с Китаем

Челябинская область развивает сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 24.04.2025

Челябинская область развивает сотрудничество с Китаем

Челябинская область готова развивать огромный потенциал сотрудничества с китайской провинцией Ляонин, в том числе речь идет о торгово-экономической,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:57:00+03:00

2025-04-24T10:57:00+03:00

2025-04-24T10:57:00+03:00

челябинская область

ляонин

китай

алексей текслер

александр калинин

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Челябинская область готова развивать огромный потенциал сотрудничества с китайской провинцией Ляонин, в том числе речь идет о торгово-экономической, научно-образовательной, культурной и туристической сферах, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Текслер ранее во главе делегации Челябинской области посетил с рабочим визитом города Далянь и Шэньян китайской провинции Ляонин. В ходе визита он посетил несколько предприятий, а также Даляньскую зону свободной торговли. В городе Шэньян состоялась встреча Текслера с руководством провинции Ляонин. "Важно отметить, что лидеры наших стран создали все условия для полноценного сотрудничества, в том числе и между регионами. Уверен, что наши тесные контакты будут только увеличиваться на благо процветания наших стран… Самые крупные предприятия нашей страны как в цветной, так и в чёрной металлургии располагаются в Челябинской области. Также в регионе развито машиностроение, приборостроение. Мы крупный агропромышленный регион, и в целом, наверное, как и провинция Ляонин, фактически работаем во всех отраслях промышленности", - сказал Текслер, его слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона. Губернатор добавил, что Китай занимает первое место по товарообороту среди иностранных партнёров Челябинской области. "На китайский рынок приходится более четверти экспорта региона. Объем импорта превышает половину всех зарубежных поставок. А основа любого сотрудничества и любого развития – это экономика и торговые связи", - подчеркнул он. Для развития этих связей Текслер предложил усиливать сотрудничество в сфере логистики, пользуясь возможностями Челябинской области в качестве хаба для консолидации сборных грузов, в том числе агропромышленной продукции, отмечается в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в числе перспективных направлений сотрудничества были названы образование, наука, культура, туризм и спорт. Текслер предложил расширить обмен студентами и преподавателями, проводить совместные исследования и мероприятия, а также пригласил делегацию провинции Ляонин посетить Челябинскую область, совместив визит с участием в "Иннопроме" и Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге. Секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн поддержал предложения губернатора. "Ожидается, что Челябинск и Ляонин продолжат изучение потенциала сотрудничества в области производства оборудования, нефтехимии, металлургии и других отраслях, а также будут способствовать обмену информацией, технологической взаимодополняемости и взаимосвязи рынков. Кроме того, мы также можем сотрудничать в области переработки продуктов питания, производства специализированной сельскохозяйственной продукции и других областях для достижения более плодотворных совместных результатов", - цитирует Хао Пэна пресс-служба. Он также подтвердил заинтересованность в развитии межрегионального сотрудничества и возможности организации ответного визита делегации провинции Ляонин в Челябинскую область. Председатель Челябинского областного отделения "Опора России" Дмитрий Клеутин пояснил, что участие главы региона в развитии торгово-экономического сотрудничества с Китаем является огромным подспорьем для челябинского малого и среднего предпринимательства. "Поддержка на правительственном уровне придаст импульс к росту количества экспортно-импортных сделок. Из-за ряда ограничений наши предприниматели находят пути и варианты работы с китайскими партнерами. "Опора России" также проводит работу по наращиванию связей с Китаем. В частности, президент "Опоры России" Александр Калинин на регулярной основе организовывает деловые визиты малого бизнеса в Китай, а региональный комитет по внешнеэкономической политике организовывает групповые поездки на самую масштабную Кантонскую выставку", - цитирует Клеутина пресс-служба отделения "Опоры России".

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https://ria.ru/20250417/chemk-2011764155.html

https://ria.ru/20250416/teksler-2011602137.html

ляонин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ляонин, китай, алексей текслер, александр калинин