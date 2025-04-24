https://ria.ru/20250424/novosti-2013094318.html

РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 24.04.2025

РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:07:00+03:00

2025-04-24T08:07:00+03:00

2025-04-24T09:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

риа новости

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"."В этом статусе оно (агентство. — Прим. ред.) будет осуществлять съемки ключевых событий празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России", — говорится в релизе.Фотографии станут доступны для всех на официальном сайте торжеств: https://may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.Кроме того, агентство в рамках специальной выставки в Международном мультимедийном пресс-центре в фотографиях расскажет о победной весне 1945 года.

https://ria.ru/20250331/fotoalbom-2008026572.html

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2025

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риа новости, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне