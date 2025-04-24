https://ria.ru/20250424/novosti-2013094318.html
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 24.04.2025
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы
РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:07:00+03:00
2025-04-24T08:07:00+03:00
2025-04-24T09:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
риа новости
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013108319_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_fa633123164effc944db150d796d041c.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"."В этом статусе оно (агентство. — Прим. ред.) будет осуществлять съемки ключевых событий празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России", — говорится в релизе.Фотографии станут доступны для всех на официальном сайте торжеств: https://may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.Кроме того, агентство в рамках специальной выставки в Международном мультимедийном пресс-центре в фотографиях расскажет о победной весне 1945 года.
https://ria.ru/20250331/fotoalbom-2008026572.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013108319_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_05181926038a2b04c4c066a557e00c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
риа новости, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы
РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы