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РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:07 24.04.2025 (обновлено: 09:33 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/novosti-2013094318.html
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 24.04.2025
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы
РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:07:00+03:00
2025-04-24T09:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
риа новости
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"."В этом статусе оно (агентство. — Прим. ред.) будет осуществлять съемки ключевых событий празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России", — говорится в релизе.Фотографии станут доступны для всех на официальном сайте торжеств: https://may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.Кроме того, агентство в рамках специальной выставки в Международном мультимедийном пресс-центре в фотографиях расскажет о победной весне 1945 года.
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риа новости, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, РИА Новости, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАкция "Мы помним!" на медиаэкране МИА "Россия сегодня"
Акция Мы помним! на медиаэкране МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. РИА Новости стало официальным фотохост-агентством празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня".
"В этом статусе оно (агентство. — Прим. ред.) будет осуществлять съемки ключевых событий празднования и поставлять эксклюзивный контент с юбилейных площадок в России", — говорится в релизе.
Фотографии станут доступны для всех на официальном сайте торжеств: https://may9.ru. Их можно будет бесплатно скачать в высоком разрешении.
Кроме того, агентство в рамках специальной выставки в Международном мультимедийном пресс-центре в фотографиях расскажет о победной весне 1945 года.
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы
31 марта, 11:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРИА НовостиОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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