https://ria.ru/20250424/novgorod-2013188116.html

СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида

СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида - РИА Новости, 24.04.2025

СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида

Следователи выясняют, почему водитель автобуса в Великом Новгороде отказался открыть пандус для ребенка в инвалидной коляске, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:06:00+03:00

2025-04-24T14:06:00+03:00

2025-04-24T14:06:00+03:00

происшествия

великий новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Следователи выясняют, почему водитель автобуса в Великом Новгороде отказался открыть пандус для ребенка в инвалидной коляске, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по Новгородской области. Как сообщается в группе ВКонтакте "ЧП 53 Великий Новгород", водитель рейса 9а отказался открыть пандус в автобусе. В результате ребенок в инвалидной коляске не смог попасть в автобус, а транспорт, по словам жителей, по этому маршруту ходит нечасто. "Следствием СКР организована процессуальная проверка сообщения о возможном нарушении прав ребёнка-инвалида", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/delo--2013131825.html

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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)