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СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида - РИА Новости, 24.04.2025
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14:06 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/novgorod-2013188116.html
СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида
СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида - РИА Новости, 24.04.2025
СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида
Следователи выясняют, почему водитель автобуса в Великом Новгороде отказался открыть пандус для ребенка в инвалидной коляске, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:06:00+03:00
2025-04-24T14:06:00+03:00
происшествия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Следователи выясняют, почему водитель автобуса в Великом Новгороде отказался открыть пандус для ребенка в инвалидной коляске, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по Новгородской области. Как сообщается в группе ВКонтакте "ЧП 53 Великий Новгород", водитель рейса 9а отказался открыть пандус в автобусе. В результате ребенок в инвалидной коляске не смог попасть в автобус, а транспорт, по словам жителей, по этому маршруту ходит нечасто. "Следствием СКР организована процессуальная проверка сообщения о возможном нарушении прав ребёнка-инвалида", - говорится в сообщении.
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происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о водителе автобуса, который не пустил инвалида

В Великом Новгороде водитель автобуса отказался открыть пандус для инвалида

© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Fotolia / Magdal3na
Инвалидная коляска. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Следователи выясняют, почему водитель автобуса в Великом Новгороде отказался открыть пандус для ребенка в инвалидной коляске, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по Новгородской области.
Как сообщается в группе ВКонтакте "ЧП 53 Великий Новгород", водитель рейса 9а отказался открыть пандус в автобусе. В результате ребенок в инвалидной коляске не смог попасть в автобус, а транспорт, по словам жителей, по этому маршруту ходит нечасто.
"Следствием СКР организована процессуальная проверка сообщения о возможном нарушении прав ребёнка-инвалида", - говорится в сообщении.
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