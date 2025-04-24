https://ria.ru/20250424/novak-2013268242.html

Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи

Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи - РИА Новости, 24.04.2025

Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи

Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:49:00+03:00

2025-04-24T18:49:00+03:00

2025-04-24T18:50:00+03:00

экономика

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные меры, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. "Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. В случае необходимости следует принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу. Президент (РФ Владимир Путин - ред.) всегда подчеркивает - мы должны действовать на опережение", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака.

https://ria.ru/20250415/putin-2011412333.html

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экономика, россия, александр новак, владимир путин