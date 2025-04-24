https://ria.ru/20250424/novak-2013268242.html
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи - РИА Новости, 24.04.2025
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи
Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:49:00+03:00
2025-04-24T18:49:00+03:00
2025-04-24T18:50:00+03:00
экономика
россия
александр новак
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные меры, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. "Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. В случае необходимости следует принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу. Президент (РФ Владимир Путин - ред.) всегда подчеркивает - мы должны действовать на опережение", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака.
https://ria.ru/20250415/putin-2011412333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, владимир путин
Экономика, Россия, Александр Новак, Владимир Путин
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи
Новак: правительство держит на контроле соцстабильность в регионах угледобычи