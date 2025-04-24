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Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи - РИА Новости, 24.04.2025
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18:49 24.04.2025 (обновлено: 18:50 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/novak-2013268242.html
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи - РИА Новости, 24.04.2025
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи
Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:49:00+03:00
2025-04-24T18:50:00+03:00
экономика
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные меры, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. "Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. В случае необходимости следует принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу. Президент (РФ Владимир Путин - ред.) всегда подчеркивает - мы должны действовать на опережение", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака.
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экономика, россия, александр новак, владимир путин
Экономика, Россия, Александр Новак, Владимир Путин
Правительство следит за социальной стабильностью в регионах угледобычи

Новак: правительство держит на контроле соцстабильность в регионах угледобычи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кабмин РФ держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи и считает, что в случае необходимости следует принимать превентивные меры, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
"Правительство держит на контроле ситуацию с социальной стабильностью в регионах угледобычи. В случае необходимости следует принимать превентивные меры с точки зрения оценки текущей ситуации и прогноза на ближайшую перспективу. Президент (РФ Владимир Путин - ред.) всегда подчеркивает - мы должны действовать на опережение", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин рассказал об обеспечении социально-экономического каркаса России
15 апреля, 17:45
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакВладимир Путин
 
 
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