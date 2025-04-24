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Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий
Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий - РИА Новости, 24.04.2025
Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий
Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:46:00+03:00
2025-04-24T18:46:00+03:00
2025-04-24T18:47:00+03:00
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил федеральному центру и региональным властям выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий, сообщил кабмин РФ. Отмечается, что Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Так, участники обсудили текущее состояние в угольной отрасли и меры повышения ее эффективности, а главы угледобывающих субъектов РФ доложили о ситуации. "Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности в шахтах и разрезах", - говорится в Telegram-канале правительства.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак поручил выработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий
Новак: необходимо разработать среднесрочные меры поддержки угольных предприятий