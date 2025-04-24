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Вожди или жрецы? Ученые открыли новый обряд погребения ранних славян

Вожди или жрецы? Ученые открыли новый обряд погребения ранних славян - РИА Новости, 24.04.2025

Вожди или жрецы? Ученые открыли новый обряд погребения ранних славян

Новый тип погребального обряда малоизученной мощинской археологической культуры обнаружили ученые музея-заповедника "Куликово поле". Ранее захоронения этой... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:00:00+03:00

2025-04-24T09:00:00+03:00

2025-04-24T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новый тип погребального обряда малоизученной мощинской археологической культуры обнаружили ученые музея-заповедника "Куликово поле". Ранее захоронения этой культуры были известны только по курганам, но при исследовании могильника Залесный в Тульской области специалисты нашли следы трупосожжений, помещенных в небольшие ямки, на месте загадочного древнего святилища. Это имеет важное значение для понимания ранней истории славян, сообщили в пресс-службе музея.Мощинская культура была выделена в 1941 году известным археологом Петром Третьяковым. Ее название связано с первыми исследованиям на городище у села Мощины (современный Мосальский район Калужской области), которые были проведены исследователем Николаем Булычовым еще в XIX веке."Как себя называли жители этих городищ и селищ, мы не знаем. Принято называть их "носители мощинской культуры". Их этническая принадлежность спорная, мы не имеем генетического материала, поскольку трупосожжение его уничтожает. Однако точно установленным является факт того, что "мощинцы" относятся к кругу культур, близким раннеславянской", — рассказал ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Погребальные памятники носителей этой культуры были открыты Булычовым в XIX веке. Он обнаружил несколько курганов со следами обряда трупосожжения. Тем не менее таких курганов оказалось немного, и все они были найдены в западной части распространения культуры — в калужском течении реки Угры (левого притока Оки). На основании этих данных ученые пришли к выводу, что курганный обряд представлял собой лишь один из вариантов погребальной практики мощинцев.Как рассказали исследователи, открытие могильника Залесного, датируемого второй половиной III – началом IV века н.э., продемонстрировало существование другого варианта обряда — трупосожжений, помещенных в небольшие ямки, расположенные рядом с более древней по отношению к носителям мощинской культуры рукотворной насыпью, которую "мощинцы", вероятно, посчитали священным местом.Могильник Залесный содержит два сохранившихся погребения (№1 и №2), одно размытое погребение (№3) и две насыпи. В 2021 году было установлено, что насыпь №2 имеет антропогенное происхождение, но не является курганом. Из дерна и верхнего слоя насыпи происходят 12 мелких фрагментов керамики мощинской культуры и два фрагмента, относящиеся к раннему железному веку. На основе этих данных ученые выдвинули предположение, что насыпь была сооружена в более раннее время и существовала к моменту возникновения могильника.Изначально на могильник наткнулись грабители. Они нашли древние украшения из бронзы и стекла. Находки удалось забрать в фонды музея. Результаты раскопок на месте грабительской ямы показали, что эти вещи происходят из погребений, которые были совершены по обряду трупосожжения — найдены следы небольшой ямки в земле, в которой были обломки изъятых грабителями вещей и пережженные кости. Антропологи установили, что это останки людей и жертвенной пищи (животных). Изучение предметов показало, что они тоже побывали в огне погребального костра. Сами погребения располагались очень близко к поверхности земли, буквально на глубине в 10-15 сантиметров.Находка данного могильника объясняет, почему ученым более 100 лет не удавалось открыть этот вариант погребений."Уникальность Залесного в том, что он расположен в глубине засечных заповедных лесов, которые с XVI века не подвергались хозяйственному освоению. В тех местах, где последние несколько сотен лет поля использовались для хозяйственных нужд. Найти такой могильник с небольшим количеством мелких косточек в небольшой ямке, практически на поверхности — невозможно. Все такие объекты были уничтожены при распашке", — рассказал заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.Ближайшее к Залесному поселение с материалами мощинской культуры — городище Малая Стрекаловка, расположенное в полутора километрах к юго-востоку."Естественно, что погребенные в этом месте люди жили неподалеку — максимум в 1-2 километрах. Поскольку найденные богатые погребения принадлежали людям с высоким социальным статусом — вождям или жрецам, вероятнее всего они жили на центральном поселении — городище", — прокомментировал Столяров.По словам исследователей музея-заповедника "Куликово поле", изучение древних культур, относящихся к эпохе, когда происходил переход от древности к средневековью, позволяет понять корни этнокультурных процессов, известных нам уже в "письменный" период истории. Особенно эти материалы важны для понимания ранней истории славян.

https://ria.ru/20241218/arkheologi-1989776707.html

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