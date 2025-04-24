https://ria.ru/20250424/nato-2013231995.html

Экс-чиновник НАТО высказался о позиции ЕС по территориям Украины

Экс-чиновник НАТО высказался о позиции ЕС по территориям Украины - РИА Новости, 24.04.2025

Экс-чиновник НАТО высказался о позиции ЕС по территориям Украины

Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:18:00+03:00

2025-04-24T16:18:00+03:00

2025-04-24T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинство лидеров ЕС согласны, что Украине необходимо пойти на территориальный компромисс, заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд. Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника сообщала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник также писала, что британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ. "Большинство европейских лидеров согласны с необходимостью какого-то территориального компромисса, но не тот, который будет навязан им и украинцам", - заявил Гранд, его слова приводит газета New York Times. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250423/kiev-2012861717.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, евросоюз, нато, оон