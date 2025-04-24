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Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым - РИА Новости, 24.04.2025
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12:48 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/nato-2013163553.html
Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым
Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым - РИА Новости, 24.04.2025
Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым
Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России, это несет критическую угрозу для мировой безопасности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:48:00+03:00
2025-04-24T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России, это несет критическую угрозу для мировой безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе действительно критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым

Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым для России

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России, это несет критическую угрозу для мировой безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе действительно критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
29 ноября 2024, 12:42
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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