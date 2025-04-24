https://ria.ru/20250424/nato-2013163553.html

Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым

Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым - РИА Новости, 24.04.2025

Песков назвал размещение контингента НАТО на Украине неприемлемым

Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России, это несет критическую угрозу для мировой безопасности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:48:00+03:00

2025-04-24T12:48:00+03:00

2025-04-24T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России, это несет критическую угрозу для мировой безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе действительно критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато