https://ria.ru/20250424/nant-2013218845.html
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея - РИА Новости, 24.04.2025
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея
Подросток совершил нападение с ножом во французском Нанте, он ранил по меньшей мере четырех учеников, одна ученик скончался, сообщил в четверг телеканал BFMTV... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:49:00+03:00
2025-04-24T15:49:00+03:00
2025-04-24T15:49:00+03:00
в мире
нант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013218004_0:0:679:382_1920x0_80_0_0_cb3760c36ef90de7e85da5733f5ab18f.jpg
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Подросток совершил нападение с ножом во французском Нанте, он ранил по меньшей мере четырех учеников, одна ученик скончался, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Ученик лицея (старшей школы - ред.) ранил ножом по меньшей мере четверо учеников, одна из жертв скончалась", - говорится в сообщении телеканала. Трагедия произошла в одной из школ в городе Нант. Преступником оказался юноша 15 лет, который ранее был неизвестен правоохранительным органам, передаёт BFMTV. Отмечается, что его задержали учителя до прибытия полиции.
https://ria.ru/20250202/galyaviev-1996862075.html
нант
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013218004_45:0:554:382_1920x0_80_0_0_6714c18ef4482096e20f6b36fd372dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нант
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея
BFMTV: в лицее в Нанте подросток ранил ножом 4 учеников, 1 ученик скончался