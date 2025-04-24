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В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея - РИА Новости, 24.04.2025
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15:49 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/nant-2013218845.html
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея - РИА Новости, 24.04.2025
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея
Подросток совершил нападение с ножом во французском Нанте, он ранил по меньшей мере четырех учеников, одна ученик скончался, сообщил в четверг телеканал BFMTV... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:49:00+03:00
2025-04-24T15:49:00+03:00
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Подросток совершил нападение с ножом во французском Нанте, он ранил по меньшей мере четырех учеников, одна ученик скончался, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Ученик лицея (старшей школы - ред.) ранил ножом по меньшей мере четверо учеников, одна из жертв скончалась", - говорится в сообщении телеканала. Трагедия произошла в одной из школ в городе Нант. Преступником оказался юноша 15 лет, который ранее был неизвестен правоохранительным органам, передаёт BFMTV. Отмечается, что его задержали учителя до прибытия полиции.
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в мире, нант
В мире, Нант
В Нанте подросток напал с ножом на учеников лицея

BFMTV: в лицее в Нанте подросток ранил ножом 4 учеников, 1 ученик скончался

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Франции на месте нападения подростка с ножом в Нанте
Сотрудники полиции Франции на месте нападения подростка с ножом в Нанте - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники полиции Франции на месте нападения подростка с ножом в Нанте
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Подросток совершил нападение с ножом во французском Нанте, он ранил по меньшей мере четырех учеников, одна ученик скончался, сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
"Ученик лицея (старшей школы - ред.) ранил ножом по меньшей мере четверо учеников, одна из жертв скончалась", - говорится в сообщении телеканала.
Трагедия произошла в одной из школ в городе Нант. Преступником оказался юноша 15 лет, который ранее был неизвестен правоохранительным органам, передаёт BFMTV.
Отмечается, что его задержали учителя до прибытия полиции.
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