https://ria.ru/20250424/mvd-2013117885.html

Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали

Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали - РИА Новости, 24.04.2025

Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали

Правоохранители задержали жителя Нижегородской области, который после общения с незнакомцами хотел совершить теракт для дестабилизации деятельности органов... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:22:00+03:00

2025-04-24T10:22:00+03:00

2025-04-24T10:34:00+03:00

нижегородская область

общество

россия

средняя азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Нижегородской области, который после общения с незнакомцами хотел совершить теракт для дестабилизации деятельности органов власти, сообщается на сайте регионального главка МВД России.По данным полиции, 50-летний житель Лысковского района вступил в сговор с неизвестными для совершения теракт "для дестабилизации деятельности органов власти путем повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека"."Мужчина по указанию третьих лиц должен был сфотографировать имеющиеся на территории Лысковского района соответствующие объекты и отправить фотографии за вознаграждение в мессенджере на указанный ранее номер", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, подозреваемый в ходе подготовки к преступлению решил поджечь телебашню в городе Лысково, на которой установлено оборудование мобильного провайдера. Подчеркивается, что задуманное он не смог совершить, потому что был задержан."Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по региону задержали жителя Лысковского района по подозрению в подготовке к совершению особо тяжкого преступления. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт), следственным отделом ОМВД России "Лысковский" возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В телефоне задержанного нашли шесть фотографий различных объектов, которые отправлены через мессенджер неизвестному получателю. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html

https://ria.ru/20250416/fsb-2011654958.html

нижегородская область

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средняя азия

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нижегородская область, общество, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)