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Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали - РИА Новости, 24.04.2025
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10:22 24.04.2025 (обновлено: 10:34 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/mvd-2013117885.html
Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали
Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали - РИА Новости, 24.04.2025
Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали
Правоохранители задержали жителя Нижегородской области, который после общения с незнакомцами хотел совершить теракт для дестабилизации деятельности органов... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:22:00+03:00
2025-04-24T10:34:00+03:00
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средняя азия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Нижегородской области, который после общения с незнакомцами хотел совершить теракт для дестабилизации деятельности органов власти, сообщается на сайте регионального главка МВД России.По данным полиции, 50-летний житель Лысковского района вступил в сговор с неизвестными для совершения теракт "для дестабилизации деятельности органов власти путем повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека"."Мужчина по указанию третьих лиц должен был сфотографировать имеющиеся на территории Лысковского района соответствующие объекты и отправить фотографии за вознаграждение в мессенджере на указанный ранее номер", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, подозреваемый в ходе подготовки к преступлению решил поджечь телебашню в городе Лысково, на которой установлено оборудование мобильного провайдера. Подчеркивается, что задуманное он не смог совершить, потому что был задержан."Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по региону задержали жителя Лысковского района по подозрению в подготовке к совершению особо тяжкого преступления. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт), следственным отделом ОМВД России "Лысковский" возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В телефоне задержанного нашли шесть фотографий различных объектов, которые отправлены через мессенджер неизвестному получателю. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он арестован.
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нижегородская область, общество, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Нижегородская область, Общество, Россия, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали

Полиция задержала жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Нижегородской области, который после общения с незнакомцами хотел совершить теракт для дестабилизации деятельности органов власти, сообщается на сайте регионального главка МВД России.
По данным полиции, 50-летний житель Лысковского района вступил в сговор с неизвестными для совершения теракт "для дестабилизации деятельности органов власти путем повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека".
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"Мужчина по указанию третьих лиц должен был сфотографировать имеющиеся на территории Лысковского района соответствующие объекты и отправить фотографии за вознаграждение в мессенджере на указанный ранее номер", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, подозреваемый в ходе подготовки к преступлению решил поджечь телебашню в городе Лысково, на которой установлено оборудование мобильного провайдера. Подчеркивается, что задуманное он не смог совершить, потому что был задержан.
"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по региону задержали жителя Лысковского района по подозрению в подготовке к совершению особо тяжкого преступления. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт), следственным отделом ОМВД России "Лысковский" возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В телефоне задержанного нашли шесть фотографий различных объектов, которые отправлены через мессенджер неизвестному получателю. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он арестован.
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