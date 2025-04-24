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В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него - РИА Новости, 24.04.2025
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00:45 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mvd-2013071105.html
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него - РИА Новости, 24.04.2025
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него
Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные"... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:45:00+03:00
2025-04-24T00:45:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные" слова и избегать одиночных сессий на публичных серверах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, намеренное препятствие продвижения другим игрокам в онлайн-играх при помощи блокировки или оскорблений в чате также относится к кибербуллингу и именуется "грифингом". "Как защититься? Избегайте одиночных сессий на публичных серверах и заранее настройте в чате автофильтр на токсичные слова, чтобы сосредоточиться на геймплее, а не провокациях", - советуют в ведомстве.
https://ria.ru/20250417/mvd-2011859931.html
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технологии
Технологии
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него

МВД: буллинг в онлайн-играх можно избежать, настроив автофильтр в чатах

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные" слова и избегать одиночных сессий на публичных серверах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, намеренное препятствие продвижения другим игрокам в онлайн-играх при помощи блокировки или оскорблений в чате также относится к кибербуллингу и именуется "грифингом".
"Как защититься? Избегайте одиночных сессий на публичных серверах и заранее настройте в чате автофильтр на токсичные слова, чтобы сосредоточиться на геймплее, а не провокациях", - советуют в ведомстве.
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