https://ria.ru/20250424/mvd-2013071105.html

В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него

В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него - РИА Новости, 24.04.2025

В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него

Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные"... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:45:00+03:00

2025-04-24T00:45:00+03:00

2025-04-24T00:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные" слова и избегать одиночных сессий на публичных серверах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, намеренное препятствие продвижения другим игрокам в онлайн-играх при помощи блокировки или оскорблений в чате также относится к кибербуллингу и именуется "грифингом". "Как защититься? Избегайте одиночных сессий на публичных серверах и заранее настройте в чате автофильтр на токсичные слова, чтобы сосредоточиться на геймплее, а не провокациях", - советуют в ведомстве.

https://ria.ru/20250417/mvd-2011859931.html

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2025

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технологии