https://ria.ru/20250424/mvd-2013071105.html
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него - РИА Новости, 24.04.2025
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него
Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные"... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:45:00+03:00
2025-04-24T00:45:00+03:00
2025-04-24T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные" слова и избегать одиночных сессий на публичных серверах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, намеренное препятствие продвижения другим игрокам в онлайн-играх при помощи блокировки или оскорблений в чате также относится к кибербуллингу и именуется "грифингом". "Как защититься? Избегайте одиночных сессий на публичных серверах и заранее настройте в чате автофильтр на токсичные слова, чтобы сосредоточиться на геймплее, а не провокациях", - советуют в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него
МВД: буллинг в онлайн-играх можно избежать, настроив автофильтр в чатах
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подростков могут буллить даже в онлайн-играх, блокируя их игрока или оскорбляя в чате, чтобы этого избежать, необходимо настроить автофильтр на "токсичные" слова и избегать одиночных сессий на публичных серверах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, намеренное препятствие продвижения другим игрокам в онлайн-играх при помощи блокировки или оскорблений в чате также относится к кибербуллингу и именуется "грифингом".
"Как защититься? Избегайте одиночных сессий на публичных серверах и заранее настройте в чате автофильтр на токсичные слова, чтобы сосредоточиться на геймплее, а не провокациях", - советуют в ведомстве.