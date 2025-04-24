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Музей МХАТ откроет выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:54 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/muzej-2013269549.html
Музей МХАТ откроет выставку к 80-летию Победы
Музей МХАТ откроет выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Музей МХАТ откроет выставку к 80-летию Победы
Музей МХАТ открывает 6 мая выставку "Художественный театр. 1941-45", посвященную 80-летию Великой Победы, она расскажет о работе театра в годы Великой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:54:00+03:00
2025-04-24T18:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
минск
москва
саратов
марина брусникина
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Музей МХАТ открывает 6 мая выставку "Художественный театр. 1941-45", посвященную 80-летию Великой Победы, она расскажет о работе театра в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе музея. Выставка откроется фрагментом спектакля "Двадцать дней без войны" режиссера Марины Брусникиной, премьера которого состоится на Основной сцене театра 8 мая. На выставке представлены документы, макеты, фотографии, эскизы декораций. Впервые посетители увидят 8 тетрадей помрежа МХАТ Василия Глебова, в которых он описал события, происходившие в Художественном театре в годы ВОВ. Выставка продлится с 6 мая по 22 июня. Артисты Художественного театра в своих мемуарах оставили воспоминания о событиях, происходивших с театром в эти страшные годы, а сотрудники музея театра бережно сохраняли документы и фотографии, подтверждающие те или иные события. Именно эти воспоминания, документы, фотографии позволили создателям выставки восстановить жизнь Художественного театра в эти трудные годы. "Разбирая архивные материалы Художественного театра времен ВОВ, очень остро чувствуешь истинное предназначение театра, как такового. Задача театра не только в том, чтобы развлекать публику в мирные дни, а именно в тяжелые времена помогать людям: воодушевлять, вдохновлять на победу, вселяя в сердца веру и надежду. И не только творчеством, но и человеческим поступком", - сказал директор Музея Павел Ващилин, слова которого приводятся в сообщении. В июне 1941 года часть артистов МХАТ находилась на гастролях в Минске, где им и пришлось встретить Великую Отечественную. Бомбёжки, как воспоминали артисты, начались в первые дни. На третий день одна из бомб попала в театр. Полностью были уничтожены декорации спектаклей "Дни Турбиных", "Школа злословия" и "На дне". Все хотели вернуться в Москву, но оттуда пришла странная телеграмма: "Продолжать гастроли". И тогда Иван Москвин взял ответственность на себя. О том, как он практически пешком вывел труппу и работников театра из Минска, складывались легенды, а театре Москвина любовно прозвали "маршалом". В октябре 1941 года Художественный театр был эвакуирован в Саратов. Спектакли играли на сцене Саратовского ТЮЗа, жили артисты в гостинице "Европа" в двухместных номерах по 6-7 человек. Служащим постановочной части и артистам массовки приходилось ночевать прямо в театре. В 1942 году, когда бомбежки начались и в Саратове, было принято решение о переезде в Сведловск (ныне Екатеринбург). Кроме того, актерские бригады выступали с концертами в госпиталях, отправляли на фронт продуктовые посылки. Первый директор музея МХАТ Николай Телешов отказался эвакуироваться из Москвы, так как считал, что самое важное – сохранить музейный фонд., и ему удалось это сделать.
https://ria.ru/20250206/pobeda-1997670495.html
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минск, москва, саратов, марина брусникина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Минск, Москва, Саратов, Марина Брусникина
Музей МХАТ откроет выставку к 80-летию Победы

Музей МХАТ откроет 6 мая выставку "Художественный театр. 1941-45"

© АГН "Москва" / Сергей КиселевМузей МХАТ
Музей МХАТ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Музей МХАТ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Музей МХАТ открывает 6 мая выставку "Художественный театр. 1941-45", посвященную 80-летию Великой Победы, она расскажет о работе театра в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе музея.
Выставка откроется фрагментом спектакля "Двадцать дней без войны" режиссера Марины Брусникиной, премьера которого состоится на Основной сцене театра 8 мая. На выставке представлены документы, макеты, фотографии, эскизы декораций. Впервые посетители увидят 8 тетрадей помрежа МХАТ Василия Глебова, в которых он описал события, происходившие в Художественном театре в годы ВОВ. Выставка продлится с 6 мая по 22 июня.
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Артисты Художественного театра в своих мемуарах оставили воспоминания о событиях, происходивших с театром в эти страшные годы, а сотрудники музея театра бережно сохраняли документы и фотографии, подтверждающие те или иные события. Именно эти воспоминания, документы, фотографии позволили создателям выставки восстановить жизнь Художественного театра в эти трудные годы.
"Разбирая архивные материалы Художественного театра времен ВОВ, очень остро чувствуешь истинное предназначение театра, как такового. Задача театра не только в том, чтобы развлекать публику в мирные дни, а именно в тяжелые времена помогать людям: воодушевлять, вдохновлять на победу, вселяя в сердца веру и надежду. И не только творчеством, но и человеческим поступком", - сказал директор Музея Павел Ващилин, слова которого приводятся в сообщении.
В июне 1941 года часть артистов МХАТ находилась на гастролях в Минске, где им и пришлось встретить Великую Отечественную. Бомбёжки, как воспоминали артисты, начались в первые дни. На третий день одна из бомб попала в театр. Полностью были уничтожены декорации спектаклей "Дни Турбиных", "Школа злословия" и "На дне". Все хотели вернуться в Москву, но оттуда пришла странная телеграмма: "Продолжать гастроли". И тогда Иван Москвин взял ответственность на себя. О том, как он практически пешком вывел труппу и работников театра из Минска, складывались легенды, а театре Москвина любовно прозвали "маршалом".
В октябре 1941 года Художественный театр был эвакуирован в Саратов. Спектакли играли на сцене Саратовского ТЮЗа, жили артисты в гостинице "Европа" в двухместных номерах по 6-7 человек. Служащим постановочной части и артистам массовки приходилось ночевать прямо в театре. В 1942 году, когда бомбежки начались и в Саратове, было принято решение о переезде в Сведловск (ныне Екатеринбург).
Кроме того, актерские бригады выступали с концертами в госпиталях, отправляли на фронт продуктовые посылки. Первый директор музея МХАТ Николай Телешов отказался эвакуироваться из Москвы, так как считал, что самое важное – сохранить музейный фонд., и ему удалось это сделать.
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