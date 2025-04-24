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МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
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07:59 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев
Международный уголовный суд (МУС) достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:59:00+03:00
2025-04-24T07:59:00+03:00
россия
москва
гаага
дмитрий медведев
владимир путин
международный уголовный суд
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Подлинных вершин по части бессмыслицы и бесполезности МУС достиг в своих ордерах на арест глав суверенных государств, в том числе президента России Владимира Путина, в связи с ситуацией на Украине. Вынося такие решения, чиновники суда прекрасно понимали, что на практике они реализованы не будут. Если не считать пропагандистских последствий — в интересах, естественно, все того же англосаксонского мира", - написал Медведев в статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в журнале "Правоведение" СПБГУ. Медведев отметил, что судей и работников МУС не стоит считать "сумасшедшими или невежами", подобные решение зампред Совбеза РФ связал с "идеологическими заказами". "Гаагский уголовный суд без всякого отказа соответствующих стран ввел в практику выдачу ордеров на арест некоторых действующих глав суверенных государств (обычно не западных)", - уточнил он.
https://ria.ru/20250424/mus-2013092309.html
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091692.html
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россия, москва, гаага, дмитрий медведев, владимир путин, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Москва, Гаага, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев

Медведев: МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Подлинных вершин по части бессмыслицы и бесполезности МУС достиг в своих ордерах на арест глав суверенных государств, в том числе президента России Владимира Путина, в связи с ситуацией на Украине. Вынося такие решения, чиновники суда прекрасно понимали, что на практике они реализованы не будут. Если не считать пропагандистских последствий — в интересах, естественно, все того же англосаксонского мира", - написал Медведев в статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в журнале "Правоведение" СПБГУ.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев рассказал, когда МУС должен был самораспуститься
07:44
Медведев отметил, что судей и работников МУС не стоит считать "сумасшедшими или невежами", подобные решение зампред Совбеза РФ связал с "идеологическими заказами".
"Гаагский уголовный суд без всякого отказа соответствующих стран ввел в практику выдачу ордеров на арест некоторых действующих глав суверенных государств (обычно не западных)", - уточнил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев назвал ордеры МУС на арест глав государств нарушением права
07:38
 
РоссияМоскваГаагаДмитрий МедведевВладимир ПутинМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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