https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев - РИА Новости, 24.04.2025
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев
Международный уголовный суд (МУС) достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:59:00+03:00
2025-04-24T07:59:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Подлинных вершин по части бессмыслицы и бесполезности МУС достиг в своих ордерах на арест глав суверенных государств, в том числе президента России Владимира Путина, в связи с ситуацией на Украине. Вынося такие решения, чиновники суда прекрасно понимали, что на практике они реализованы не будут. Если не считать пропагандистских последствий — в интересах, естественно, все того же англосаксонского мира", - написал Медведев в статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в журнале "Правоведение" СПБГУ. Медведев отметил, что судей и работников МУС не стоит считать "сумасшедшими или невежами", подобные решение зампред Совбеза РФ связал с "идеологическими заказами". "Гаагский уголовный суд без всякого отказа соответствующих стран ввел в практику выдачу ордеров на арест некоторых действующих глав суверенных государств (обычно не западных)", - уточнил он.
https://ria.ru/20250424/mus-2013092309.html
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россия, москва, гаага, дмитрий медведев, владимир путин, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Москва, Гаага, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест, заявил Медведев
Медведев: МУС достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест